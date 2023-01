Het grootste vraagteken rondom elk team richting het seizoen 2023

Lars Leeftink

Het seizoen 2022 ligt inmiddels al twee maanden achter ons en de voorbereidingen op het seizoen 2023 zijn voor zowel de teams als de coureurs in volle gang. Vanaf volgende week beginnen de onthullingen van de auto's, waarna eind februari de testdagen de afsluiting van de winterstop in gaan luiden. Wat is voor elk team het grootste vraagteken richting 2023?

Dat iedereen in 2023 achter Red Bull aan moet gaan, is een feit na vorig jaar. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez domineerde in 2022 en gaf de rest van de teams geen schijn van kans. Mercedes was tijdens de tweede seizoenshelft pas een concurrent, terwijl Ferrari zichzelf vooral in de vingers sneed met strategische blunders en betrouwbaarheidsproblemen. In 2023 kan echter alles anders zijn.

Red Bull

Bij Red Bull zullen er niet al te veel zorgen zijn na een seizoen waarin het beide kampioenschappen won en zeventien van de 22 races op haar naam schreef. Toch is er wel degelijk een vraagteken waarvan zelfs Red Bull lastig in kan schatten wat voor effect het gaat hebben: de budgetcapstraf. Het team kreeg, nadat het in 2021 over de budgetcap was gegaan, in 2022 een vermindering van 7% voor twaalf maanden. Het gevolg is dat Red Bull met 63% testtijd tot eind 2023 moet werken, terwijl Mercedes (80%) en Ferrari (75%) elke cyclus een voordeel zullen hebben. Het zal vooral impact hebben op de lange termijn, richting het einde van het seizoen 2023. Beide concurrenten hebben ten eerste al een gat richting Red Bull goed te maken, en moet er daarna nog overheen zien te gaan. Daarvoor zal elke ontwikkeling en upgrade raak moeten zijn. Toch zal Red Bull zich richting het seizoen 2023 daar het meeste zorgen over maken.

Ferrari

Bij Ferrari zijn er nogal wat vraagtekens. Gaat de motor van 2023 betrouwbaarder zijn dan in 2022, worden de strategische blunders in 2023 gelimiteerd en wordt de snelheid van de auto op zondag beter? De grootste vraag is echter hoe snel Frederic Vasseur, die deze maand Mattia Binotto opvolgde als teambaas van de Italiaanse renstal, zich bekend kan maken met zijn nieuwe omgeving. Dit zal, als Ferrari mee wil doen om de titel, heel snel moeten. Het is een nieuwe omgeving, een nieuwe manier van werken en nieuwe collega's. Een flinke kluif voor Vasseur, die vooral zal hopen strategische blunders in 2023 vaker te voorkomen dan ze te veroorzaken.

Mercedes

Bij Mercedes leek de grootste vraag te gaan zijn of de nieuwe reglementen omtrent porpoising ook in 2023 een positieve impact zouden hebben op de prestaties van de auto. Dit was in 2022 namelijk wel het geval. Toch is er sinds deze maand een groot vraagteken ontstaan: het vertrek (en vooral de opvolging) van James Vowles. De Brit was jaren het strategische meesterbrein achter de successen van Mercedes en Lewis Hamilton. De vraag is nu vooral hoe de opvolger het gaat doen en of de strategie in de buurt gaat komen van het niveau onder Vowles. Ferrari was in 2022 het voorbeeld van hoe strategische fouten je een kans op de titel kunnen kosten. Mercedes zal dit willen voorkomen.

Dan naar het eerst team dat in 2023 hoopt de stap richting de drie topteams te maken. De grootste vraag voor 2023 zal vooral zijn of McLaren mee kan in het ontwikkelingsgeweld van de drie topteams, en dan vooral op het gebied van kwaliteit. Het team heeft meer testtijd en beschikt met Lando Norris over een kampioenschapswaardige coureur, maar de vraag is of McLaren hem dit ook kan geven. Daarvoor zal 2023 te vroeg zijn, maar de vraag is vooral of het team de stap kan maken.

Alpine

Bij Alpine ligt de vraag vooral bij twee dingen: de motor en de coureurs. De motor van Renault bleek in 2022 lang niet altijd betrouwbaar te zijn, iets wat vooral Fernando Alonso kan beamen. In 2023 zal dit beter moeten en zal de motor tevens krachtiger moeten zijn om een stap naar de top drie realistisch te kunnen maken. Daarnaast vraagt iedereen zich af hoe de onderlinge relatie tussen Esteban Ocon en nieuwkomer Pierre Gasly zich gedurende het seizoen gaat ontwikkelen. Beide coureurs beweren geen problemen met elkaar te hebben, maar in het heetst van de strijd komt meestal de ware aard van een coureur naar boven. Beide coureurs zullen zichzelf zien als de eerste coureur van het team, en willen dit bewijzen ook.

Aston Martin

Bij Aston Martin kan dezelfde vraag eigenlijk wel gesteld worden. Fernando Alonso is als nieuwkomer waarschijnlijk meteen kopman en zal binnen het team meteen de touwtjes in handen nemen zoals hij dat bij Alpine deed, iets wat Lance Stroll eerder al meemaakte met Sebastian Vettel. De vraag is hoe Stroll, die ook wel eens overhoop lag met Vettel, hiermee om zal gaan en hoe eigenaar Lawrence Stroll hier naar kijkt. Aston Martin zal beide coureurs nodig hebben wil het McLaren en Alpine kunnen verslaan, laat staan om de drie topteams uit te dagen.

Bij Alfa Romeo zal de vraag vooral zijn hoe betrouwbaar en krachtig de nieuwe motor van Ferrari gaat zijn. Het kan een verschil tussen dag en nacht zijn voor Alfa Romeo in het middenveld, dat met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu in ieder geval twee coureurs in huis heeft waarmee het team al ervaring heeft. Ook zal het afwachten zijn hoe het team het vertrek van Vasseur gaat opvangen en wat voor gevolgen dit heeft voor het team.

Bij Haas is de vraag over de motor ook relevant, aangezien ook zij gebruik maken van de motor van Ferrari. Toch heeft Haas ook andere zorgen. Het rijdersduo bijvoorbeeld. Kevin Magnussen en nieuwkomer Nico Hulkenberg zijn niet bepaald beste vrienden van elkaar, en beide coureurs zullen proberen een status als kopman af te dwingen gedurende het seizoen 2023. Daarnaast is de vraag ook of de relatie met de nieuwe titelsponsor, MoneyGram, beter gaat verlopen in vergelijking met voorgangers Rich Energy en Uralkali. Het is in ieder geval een frisse start voor Haas.

AlphaTauri

Bij AlphaTauri is de vraag vooral of het team in 2023 in zijn algemeen beter kan presteren. Het vertrek van Gasly helpt daar niet bij, en de grote vraag is nu vooral wie op gaat staan als leider van het team. Yuki Tsunoda zou de aangewezen persoon moeten zijn, maar de vraag is of hij daartoe in staat is. Nyck de Vries heeft meer ervaring in het racen, maar minder in de Formule 1 en met het team in zijn algemeen. Er zal toch vooral naar Tsunoda gekeken worden om het team bij de hand te nemen.

Tot slot Williams, waarbij het vooral afwachten gaat zijn hoe de nieuwe technische directeur en teambaas het gaan doen en of dit een start van een heropstanding gaat zijn. Vowles zal het strategische aspect bij Williams waarschijnlijk vrij snel op orde krijgen, maar de vraag is of Vowles ook de andere aspecten van het zijn van een teambaas snel op kan pikken. Daarnaast zal het ook interessant worden om te zien hoe Logan Sargeant het tijdens zijn debuutjaar in de Formule 1 gaat doen.

