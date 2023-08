Remy Ramjiawan

Vrijdag 4 augustus 2023 10:09 - Laatste update: 10:20

In het huidige tijdperk Formule 1 maakt Red Bull Racing de dienst uit binnen de sport. Christian Horner weet nog maar al te goed hoe het was onder de dominantie van Mercedes en onthult in gesprek met de ESPN Unlapped-podcast dat het erg lastig was om geduldig te blijven. Wel slaat hij zichzelf op de borst, want ondanks de dominantie van de Duitsers, wist Red Bull toch bijna elk jaar een overwinning mee te pakken.

In 2023 kan het niet op voor het team uit Milton Keynes. De recordboeken worden er voor dit seizoen ook maar bijgepakt. Red Bull is namelijk met een enorm sterke reeks bezig, waarin het team sinds de Grand Prix van Abu Dhabi in 2022, niet van de hoogste treden van het podium weg te houden is. Voorlopig lijkt er ook geen ander team te zijn die Red Bull kan uitdagen en dus gaan de Oostenrijkers op weg naar één van de meest succesvolle jaren uit de geschiedenis van de sport.

Zeven lange jaren

De teambaas van Red Bull blikt terug op de dominantie van Mercedes, die in het hybride-tijdperk simpelweg over de beste power unit beschikte. "Het waren zeven lange jaren. Het was echt heel erg lang", zo zucht de teambaas. Red Bull begon dat tijdperk met een Renault-power unit achter in de Red Bull en die was niet opgewassen tegen de concurrentie en er was maar weinig dat het Oostenrijkse team daaraan kon doen. "Je krijgt eigenlijk nog minder straf als je een misdaad hebt gepleegd", zo vergelijkt hij de jaren dat Red Bull slechts enkele speldenprikjes kon uitdelen.

Power unit grootste zorgenkindje

Het Oostenrijkse team had in de basis een prima auto in dat tijdperk, maar de power unit kwam simpelweg tekort. "We moesten maar blijven wachten, totdat we weer in een competitieve positie verkeerden. Daardoor moesten we maar toezien hoe Mercedes door bleef gaan met winnen, maar wij hielden altijd onze ogen op het doel. We wonnen namelijk nog steeds elk jaar een paar races, zodra we de kans kregen. We moesten er wel voor zorgen dat de puzzelstukjes op de juiste plek vielen", zo legt hij uit. Uiteindelijk kwam Honda aan boord, maar tot die tijd was het afzien: "Toen we eindelijk een competitieve power unit hadden, toen konden we strijden met Mercedes. Tot die tijd hadden zij het geluk dat het zo makkelijk voor ze was terwijl wij op één been aan het rennen waren."