Jeen Grievink

Zondag 30 juli 2023 14:40

Lewis Hamilton kwam tijdens de Sprint Race op Spa-Francorchamps in botsing met de RB19 van Sergio Pérez. Laatstgenoemde liep hierdoor significante schade op aan zijn sidepod en Hamilton werd hiervoor bestraf met een vijf seconden tijdstraf én twee strafpunten op zijn licentie. Hamilton snapt dat niet en stelt dat de FIA hierdoor het racen belemmert.

Hamilton zag tijdens de Sprint zijn kans schoon om Pérez aan te vallen, die op dat moment zichtbaar langzamer was. Op een opdrogende baan ging Hamilton er voor en koos hij de binnenkant om zijn concurrent van Red Bull voorbij te gaan. Het resulteerde echter in een botsing tussen de twee concurrenten, waarbij Pérez ernstige schade opliep aan zijn sidepod. Hierdoor verloor de Mexicaan plots veel snelheid en werd hij uiteindelijk ook opgeroepen door zijn team om de auto terug te brengen naar de pitstraat. Hamilton werd door de stewards bestraft voor het incident, maar vindt dit niet terecht. Hij deelt dan ook een waarschuwing uit aan de FIA.

Artikel gaat verder onder video

FIA moet coureurs niet "weerhouden om te racen"

Volgens Hamilton was er vrij weinig aan de hand en was het gewoon een race-incident. Hij denkt dat de FIA, door dit soort moment te bestraffen, het wiel aan wiel racen kapot maakt. Hij denkt dat coureurs minder gaan vechten met elkaar als ze weten dat ze er een straf voor kunnen krijgen. "Ik heb het gevoel dat we ons niet moeten laten weerhouden om te racen", zo zei hij na afloop. Volgens Hamilton ben je "geen coureur" als je niet de aanval opent wanneer de kans zich voordoet. "Als je niet voor het gat gaat, dan ben je geen coureur, zoals Ayrton Senna altijd zei. En dat is wat ik deed."

'Kylian Mbappé kan best betaalde sporter worden: drie keer meer dan hele F1-grid samen'Lees meer

Pérez was langzaam volgens Hamilton

De Mercedes-kopman is ook van mening dat het duidelijk was dat er geen opzet in het spel was. "We doen ons best en het was niet opzettelijk", zo benadrukt hij. "Hij (Pérez, red.) was langzaam, ik koos de binnenkant en ik zat er meer dan een halve autolengte naast." Het feit dat Hamilton door de straf een aantal plekken verloor in het eindresultaat, interesseert hem niet zoveel. "Het zou leuk geweest zijn om als vierde te finishen, maar dat kan me ook weer niet zo veel schelen, ik wil winnen", aldus Hamilton.