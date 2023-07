Lars Leeftink

Zondag 30 juli 2023 17:07

De Formule 1 Grand Prix van België was de twaalfde race van het seizoen 2023. Max Verstappen was wederom dominant en boekte zijn achtste zege op rij, zijn tiende van dit jaar. Daarachter was het echter een prima weekend voor de coureurs van Mercedes en een wat minder weekend voor de coureurs van McLaren en Ferrari.

Voorafgaand aan de Grand Prix stond Verstappen al meer dan honderd punten los van teamgenoot Sergio Pérez, die stevig op P2 stond. Achter het duo van Red Bull zaten de coureurs van Ferrari, Aston Martin en Mercedes dicht in de buurt van elkaar als het ging om P3 tot en met P8, met de coureurs van McLaren als nieuwe concurrent. Ook in Spa zagen we weer mooie duels tussen deze coureurs, wat ook wat veranderingen heeft opgeleverd in de stand.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix België

Verstappen begon de Grand Prix van België vanaf P6, maar zat vlak na de eerste pitstopfase al op koers voor zijn achtste zege. Deze pakte hij uiteindelijk ook met speels gemak. Pérez eindigde op P2, terwijl Charles Leclerc op P3 over de streep kwam. Ook de coureurs van Aston Martin en Mercedes scoorden punten, terwijl Carlos Sainz dankzij zijn uitvalbeurt de grote verliezer was samen met Oscar Piastri.

Stand coureursklassement Formule 1

Stand Constructeurskampioenschap Formule 1