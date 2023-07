Remy Ramjiawan

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zat er niets anders op dan de auto van Sergio Pérez uit te laten vallen, na de vele beschadigingen door het contact met Lewis Hamilton. De teambaas wijst naar een flink gat in de sidepods, waardoor de downforce helemaal was verdwenen.

Daar waar Pérez een inhaalrace moest gaan inzetten vanaf P8, was het teamgenoot Max Verstappen die er met de zege van door ging. De Nederlander zag Oscar Piastri voorbij komen tijdens zijn pitstop en pakte na de neutralisatie de koppositie terug. Voor Pérez was het een race die best goed ging, totdat hij de zevenvoudig kampioen van Mercedes tegenkwam. De Brit werd uiteindelijk bestraft voor het veroorzaken van een ongeluk en krijgt naast een vijf seconden-straf ook twee strafpunten op zijn superlicentie.

Pérez verloor vermogen na contact

Bij Sky Sports F1 blikt Horner terug op de Sprintrace in de Ardennen: "Helaas heeft het contact een groot gat in de sidepod geslagen en verlies je zoveel downforce. Je kon zien dat hij enorm veel vermogen verloor, dus we hadden geen andere keuze dan de auto uit te schakelen. Dat was erg jammer." Hamilton gaf na de race aan dat het in zijn ogen een race-incident was, maar dat zag de wedstrijdleiding anders.

Overwinnaar Verstappen

Aan de andere kant van de pitbox bij Red Bull werd er een feestje gevierd, want Verstappen wist de overwinning te pakken. Daarvoor zijn er volgens Horner twee belangrijke beslissingen gemaakt: "De eerste was beslissen wanneer je de pitstop zou maken, want het voorrecht om als eerste in de pitstraat te zijn, betekent natuurlijk dat de hele grid achter je kan komen. Daarom dachten we dat het veiliger was om Max te laten starten en Checo te laten pitten. Checo had een geweldige stop en een geweldige release die zowel de Ferrari als Lewis versprong, waardoor hij naar de vierde plaats steeg." Ook wijst Horner naar de sleutel voor Verstappen: "Max had gezien dat Oscar de banden al vrij vroeg gebruikte en dat maakte het makkelijker voor hem om de overwinning om te zetten."