Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 juli 2023 18:37

Hoewel Oscar Piastri kortstondig de Sprintrace in België leidde, moest hij uiteindelijk genoegen nemen met P2. De rookie hoopte nog even het voordeel mee te pakken achter de safety car, maar moest zich gewonnen geven na de neutralisatie.

De Sprintrace in Spa-Francorchamps liet eventjes op zich wachten. De regenbuien rondom het circuit teisteren al het hele Grand Prix-weekend en dat was zaterdagmiddag niet anders. Nadat de wedstrijdleiding het sein op groen zette, was de baan al redelijk opgedroogd en dus waren de verplichte blauwe banden niet de beste keuze. Piastri ging direct naar binnen om een setje intermediates te halen en daardoor kwam hij voor Max Verstappen terecht. Fernando Alonso zorgde met zijn schuiver voor een safety car-situatie en hoewel Piastri na de neutralisatie nog even de leiding te pakken had, kwam Verstappen al snel langszij.

'Geen match voor Max'

"Ik ben heel, heel erg blij. We hebben ons best gedaan. We hebben direct de pitstop gedaan, toen de safety car naar binnen ging en daarna nog een aantal ronden aan kop gelegen. Ik heb mijn best gedaan, maar we waren geen match voor Max", zo luidt de conclusie na de verkorte race in België. Toch heeft Piastri zijn eerste podiumplek van het seizoen te pakken. "Fijn om hier nu te staan als tweede. Ik denk dat we onze snelheid erg goed was, op die van Max na dan. Ik moet het team dan ook bedanken, want de afgelopen drie races waren best speciaal. Zeker als je je bedenkt hoe we er eerst voor stonden", zo blikt hij terug.

Gevecht om de leiding

"Ik dacht dat de safety car in mijn voordeel zou gaan uitpakken. Dan waren er simpelweg minder ronden om hem achter me te houden", zo was de tactiek. Toch kwam het niet zover, want Verstappen was op Kemmel Straight te snel. "Ik keek achter me in bocht één en dacht dat ik een degelijke herstart had, maar eenmaal in Eau Rouge zat hij al pal achter me. Ik kon hem op het rechte stuk niet achter me houden. We hebben nog wel wat werk te doen, maar ik ben best blij om nu de punten te pakken", aldus Piastri.