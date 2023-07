Verstappen pakt pole in Sprint Shootout, Piastri komt slechts elf duizendsten tekort

Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 juli 2023 13:28 - Laatste update: 13:37

Max Verstappen heeft de derde Sprint Shootout van 2023 op zijn naam gezet. Met een 1:49.056 op circuit Spa-Francorchamps was hij de snelste voor Oscar Piastri, die als tweede over de streep kwam en Carlos Sainz zal de Sprintrace vanaf P3 gaan starten.

Kort voordat de Sprint Shootout van start ging, kwam het met bakken uit de hemel in Spa-Francorchamps. Het was voor de wedstrijdleiding de reden om de start van de sessie, die om 12:00 uur zou gaan beginnen, uit te stellen. Het heeft natuurlijk alles te maken met de veiligheid in de regen en het zicht van een coureur achter een ander. Uiteindelijk gaf de FIA alsnog het groene licht om 12:35 uur en daarmee ging de derde Sprint Shootout van 2023 na zo'n 35 minuten vertraging, alsnog van start.

SQ1: Inters op opdrogende baan

Zoals ook tijdens de kwalificatie het geval was, stonden tijdens de Sprint Shootout de beide Mercedessen als eerst klaar aan het einde van de pitstraat. Hoewel het gestopt was met regenen, was er nog lang geen sprake van een droge baan en dus ging het veld op de inters het circuit op. Na de eerste runs was het Verstappen die met een 2:00.352 de snelste tijd had staan. Toch ging het daarna rap naar beneden, want Sainz sprong niet veel later daarna met een tijd die vier tienden sneller was, naar P1. Hülkenberg kwam bij het vallen van de vlag net te laat over de streep en was daardoor de eerste uitvaller. Samen met Tsunoda, Bottas, Magnussen en Zhou bleef de Duitser hangen in Q1. De sessie werd uiteindelijk door Verstappen met een 1:58.135 als snelste afgesloten.

SQ2: Stroll neemt gokje op geel

De tweede sessie van de Sprint Shootout werd door Norris geopend. Het circuit was, ondanks het zonnetje, niet droog genoeg voor droogweerbanden en de McLaren-coureur reed dan ook op de groene band rond. Met een 1:56.828 sprong hij naar de snelste tijd, maar er begon ondertussen al wel een droge lijn op de baan te ontstaan. Sargeant zorgde met een spin in de derde sector voor een kortstondige gele vlag-situatie, maar kon zijn weg daarna weer vervolgen. Hamilton verbeterde op dat moment de snelste tijd naar een 1:55.823 en Stroll liet ondertussen de mediumbanden onder zijn AMR23 schroeven. Ook Verstappen liet op de groene banden een tijd noteren, met een 1:55.200 was hij de snelste man, maar iedereen lette op de Canadees in dienst van Aston Martin. Stroll begon aan zijn snelle ronde, maar schoof van de baan in bocht elf en beschadigde daarmee de rechterkant van zijn AMR23. Daardoor werd de sessie direct beëindigd, met het zwaaien van de rode vlag. Ricciardo, Albon, Sargeant, Stroll en Alonso bleven achter in SQ2.

SQ3: Droogweerbanden

Voor de laatste sessie van de Sprint Shootout kozen de coureurs voor de softbanden, ondanks dat het zonnetje voor het eerst sinds de kwalificatie was begonnen, was verdwenen. Na de eerste runs was het Hamilton met een 1:51.198 die de voorlopige pole position in handen had. Verstappen kwam slechts 0,088 tekort. Toch zou er nog tijd zijn voor een tweede poging. Daarin was Verstappen uiteindelijk de snelste met een 1:49.056, maar Piastri kwam slechts elf duizendsten tekort voor de snelste tijd en Sainz start de Sprintrace vanaf P3.