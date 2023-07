Jan Bolscher

Max Verstappen vangt de Grand Prix van België vanmiddag aan vanaf de zesde stek. De Nederlander heeft een nieuwe versnellingsbak in zijn RB19 laten leggen en daarom een gridstraf van vijf plaatsen gekregen. Het doel is echter nog altijd de winst, zo klinkt het.

De tweevoudig wereldkampioen legde op vrijdag beslag op pole position voor de hoofdrace van zondag, maar eerder die dag werd al bekend dat de Nederlander tegen een gridstraf van vijf plaatsen aan zou lopen. Verstappen is namelijk begonnen aan zijn vijfde versnellingsbak, waar er maar vier per seizoen zonder straffen gebruikt mogen worden. In de kwalificatie op Spa-Francorchamps zette Verstappen in Q3 een 1.46.168 op het bord en was daarmee maar liefst acht tienden sneller dan de nummer twee en dus de man vanaf pole: Charles Leclerc.

Mogelijkheden op zondag

Alhoewel Verstappen na afloop erkende dat het grote gat enigszins voortkwam uit het feit dat hij wat geluk had met de droge lijn, lijken er dus genoeg mogelijkheden voor de zondag te liggen. In 2022 startte de Limburger immers nog verder naar achteren en wist hij de race alsnog te winnen: "Toen startten we als veertiende en wonnen we ook", vertelt Verstappen tegenover onder andere GPFans. "Het doel is nog altijd om de race te winnen."

De beste plek

Dat Verstappen dit weekend een gridstraf heeft gepakt is geen toeval geweest. Eerder in het seizoen ging er al eens een versnellingsbak kapot, en dus was een extra exemplaar toevoegen een kwestie van tijd. Op Spa zijn de inhaalmogelijkheden in groten getale aanwezig en dus is er voor dit weekend gekozen, ondanks de natte omstandigheden: "Ik denk dat dit nog steeds de juiste plek is. Het ziet er op zondag wat droger uit, daarom zijn we er hier alsnog voor gegaan", legt Verstappen uit.