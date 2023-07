Hoe laat begint de sprintrace voor de Grand Prix van België?

Lars Leeftink

Zaterdag 29 juli 2023 08:04

De tweede dag van het weekend van de Formule 1 Grand Prix van België staat volledig in het teken van de sprintrace. Zowel de Sprint Shootout als de sprintrace zelf staan vandaag op het programma. Hoe laat beginnen deze sessies?

Het raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps is het twaalfde raceweekend van het seizoen. Op papier had dit het dertiende raceweekend moeten zijn, maar dankzij het annuleren van de Grand Prix van Emilia-Romagna is het de twaalfde race van 2023. Het is ook nog eens een sprintraceweekend in regenachtige omstandigheden, waardoor het een chaotisch weekend beloofde te worden.

Vrijdag in België

Op vrijdag regende het enorm hard rondom het circuit Spa-Francorchamps. De eerste vrije training bleek letterlijk en figuurlijk in het water te vallen, want de coureurs konden eigenlijk nog niet eens op de intermediates op comfortabele wijze naar buiten. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag bleef het wel droog en werd er vanaf Q2 zelfs op softs gereden. Max Verstappen pakte uiteindelijk overtuigend P1, maar dankzij zijn gridstraf van vijf plaatsen zakt hij naar P6 en gaat Charles Lecerc vanaf pole position starten.

Zaterdag

Alles wat er op vrijdag is gebeurd, kan op zaterdag weer de prullenbak in. Op zaterdag staat alles namelijk in het teken van de Sprint Shootout en de sprintrace zelf. De dag begint om 12:00 uur met de Sprint Shootout, waarin de coureurs zich gaan kwalificeren voor de sprintrace. Deze sprintrace wordt vervolgens gehouden om 16:30 uur. De winnaar van de sprintrace kan acht punten bijschrijven.