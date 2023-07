Lars Leeftink

Vrijdag 28 juli 2023 18:32

Charles Leclerc veroverde vrijdag tijdens de kwalificatie pole position voor de Formule 1 Grand Prix van België door achter Max Verstappen op P2 te eindigen en zo als eerste te profiteren van de gridstraf van de Nederlander. Na afloop was de Monegask redelijk tevreden.

Na Q3 blikt Leclerc terug op een veelbewogen kwalificatie in lastige omstandigheden. "Het was geen slechte kwalificatie voor ons, zeker in deze omstandigheden. Het is lastig om alles in dit soort omstandigheden bij elkaar te krijgen. Ik heb de laatste tijd hard gewerkt om in deze omstandigheden mij prettig te voelen, aangezien ik mij hiervoor er niet comfortabel in voelde. Het lijkt te hebben gewerkt. We gingen bij die eerste run iets te vroeg, maar pole position was hoe dan ook niet voor ons geweest. Max was veel te snel vandaag. We hadden wellicht wat dichter kunnen zitten, maar we hebben een goede startpositie voor zondag."

Artikel gaat verder onder video

Lastige omstandigheden

Leclerc had het, net zoals iedereen, lastig met de banden en de overgangsperiode van de intermediates naar de soft band. "Het was erg lastig. Ik had Kevin [Magnussen] die in Q2 ook nog in de muur kwam en toen voor mij weer op de baan kwam. Ik kon daardoor de ronde niet afmaken, waardoor er druk kwam te liggen op het laatste rondje [in Q2]. In deze omstandigheden is dat niet makkelijk, maar uiteindelijk is het goed gegaan. We hebben nog wel veel werk te doen om Red Bull in te halen."