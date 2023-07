Lars Leeftink

Vrijdag 28 juli 2023 15:23

De vrijdag tijdens de Formule 1 Grand Prix van België blijkt voor Yuki Tsunoda tot nu toe een ongelukkige en dure openingsdag te zijn. De Japanner van AlphaTauri ging twee keer nipt over de snelheidslimiet in de pitstraat tijdens de eerste vrije training.

Volgens de FIA ging Tsunoda in twee verschillende gevallen met 0.1 kilometer per uur te hard. De Japanner reed 80.1 kilometer per uur, daar waar 80.0 kilometer per uur is toegestaan. Zodoende krijgt Tsunoda een boete van twee keer honderd euro, die voor de coureur zelfs is en niet voor het team.

Regenachtige VT1

De FIA maakt geen uitzondering voor Tsunoda vanwege het slechte weer dat de eerste en enige vrije training teisterde eerder deze middag. Carlos Sainz sloot de sessie op P1 af, voor Oscar Piastri en Lando Norris, terwijl Max Verstappen niet eens een ronde noteerde en het moest doen met P20. Ondanks het slechte weer ziet de FIA de overtreding van Tsunoda dus niet door de vingers, waarbij het twee keer overtreden van de regels waarschijnlijk niet geholpen heeft.