Jeen Grievink

Vrijdag 28 juli 2023 14:30 - Laatste update: 14:37

De eerste vrije training voor de Grand Prix van België is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Door de barre weersomstandigheden werd er nauwelijks gereden. Carlos Sainz liet - voor wat het waard is - de snelste tijd noteren met een 2:03.207. Max Verstappen waagde zich er niet aan en klokte helemaal geen officiële tijd. Logan Sargeant crashte en veroorzaakte een rode vlag.

Onder - zoals verwacht - kletsnatte omstandigheden ging de eerste vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps van start. Verschillende coureurs, waaronder die van Williams en Mercedes gingen wel naar buiten, maar zelfs met de full wets onder de auto's bleef het glibberen en glijden. Zo kende o.a. Russell een momentje en schoot Albon rechtdoor. Het werd dan ook eieren voor je geld kiezen en de coureurs zochten de pitstraat op. Pas toen de regenval iets afnam, gingen er weer een paar coureurs naar buiten, waaronder Sainz, Norris en Pérez. Ook Gasly ging naar buiten - en hoewel hij twee paarse sectoren liet noteren op de inters, schoot hij rechtdoor op het laatste gedeelte van de baan en veroorzaakte een gele vlag.

Artikel gaat verder onder video

Rode vlag na crash van Sargeant

De eerste rode vlag van de sessie kwam op naam van Sargeant. De 22-jarige Amerikaan van Williams zag - ongeveer halverwege de training - iets afbreken aan de voorzijde van zijn auto en kon daardoor niet goed meer remmen. Het resulteerde in een klap in de muur. De FIA besloot na het ruimen van de wagen van Sargeant nog iets langer te wachten met het hervatten van de sessie vanwege de hevige regenval. Met nog iets meer dan een kwartier op de klok gingen de lampen weer op groen en dat gaf onder meer Verstappen en Pérez de gelegenheid om ook even een rondje te doen op de inters. Datzelfde deden vervolgens ook Alonso en Stroll.

Sainz 'de snelste', Verstappen noteert geen tijd

Een 2:03.207 werd uiteindelijk genoteerd als snelste tijd, neergezet door Sainz, maar hier viel natuurlijk niets uit op te maken vanwege de barre omstandigheden. De Ferrari-coureur zag Piastri en Norris afgevlagd worden op respectievelijk plek twee en drie. Sargeant, Stroll, Gasly, Ocon en Verstappen lieten überhaupt geen rondetijd noteren en hielden het voor gezien tijdens deze vrije training.