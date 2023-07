Jeen Grievink

Woensdag 26 juli 2023 15:59 - Laatste update: 16:03

In de Formule 1 verdienen coureurs een bijzonder goed belegde boterham, maar dat valt compleet in het niet bij wat voetballer Kylian Mbappé kan gaan verdienen als hij een contract tekent bij het Saoedische Al-Hilal. De Fransman zou in één klap - en veruit - de best betaalde sporter ter wereld worden.

Mbappé behoort momenteel tot één van de beste voetballers ter wereld en staat onder contract bij het Franse Paris Saint-Germain. Daar strijkt de aanvaller al een uiterst riant salaris op, namelijk 6 miljoen euro bruto per maand, zo weet De Telegraaf. Dat komt neer op een slordige 72 miljoen euro per maand. Dat is nu al ruimschoots meer dan de best verdienende Formule 1-coureur: Max Verstappen. De Nederlander verdient naar verluidt zo'n 49,6 miljoen euro op jaarbasis. Dit verschil wordt echter nog veel, veel groter als Mbappé besluit in te gaan op een voorstel van de Saoedische club Al-Hilal. Zij zijn bereid 700(!!) miljoen euro te betalen om één jaar over de diensten van Mbappé te kunnen beschikken. Een absurd en astronomisch bedrag, waarbij de gehele Formule 1-grid verbleekt.

Hallucinant salaris Mbappé doet F1-grid verbleken

Wie de rekenmachine erbij pakt, zal zien dat Mbappé in één klap ruim 14 keer zoveel geld kan gaan verdienen als Verstappen en ruim 22 keer zoveel als Lewis Hamilton, een zevenvoudig wereldkampioen. Het Algemeen Dagblad berekende dat de gehele Formule 1-grid samen in 2023 een salaris van om en nabij de 189,5 miljoen euro per jaar opstrijkt. Mbappé kan dat bedrag bij Al-Hilal - in z'n eentje - meer dan verdriedubbelen. Hallucinant, maar waar, als we de doorgaans goed geïnformeerde voetbalpers moeten geloven. Daarnaast zou de Saoedische club ook nog bereid zijn 300 miljoen euro over te maken naar de bankrekening van PSG om het in 2024 aflopende contract van Mbappé af te kopen.

Geen enkele topsporter komt ook maar in de buurt

Het astronomische salaris dat klaar zou liggen voor Mbappé in Saoedi-Arabië, overstijgt niet alleen de Formule 1, maar alle sporten. Ter illustratie: Cristiano Ronaldo is met zijn 200 miljoen euro per jaar (ook in Saoedi-Arabië) op dit moment de best verdienende voetballer, maar dat is 'een schijntje' bij wat Mbappé kan krijgen.

Tennislegende Serena Williams (41) speelde in haar gehele carrière 406 miljoen euro bij elkaar, maar komt ook niet in de buurt. Basketballer LeBron James? Die speelde tot dusver zo'n 531 miljoen dollar richting zijn bankrekening en komt dus alsnog 169 miljoen dollar tekort ten opzichte van wat Mbappé in - nogmaals - slechts één jaar kan verdienen.

Verstappen en Mbappe

Verstappen en Mbappe zijn overigens geen onbekende van elkaar. De Fransman laat zijn gezicht wel eens zien in de paddock en was dit seizoen ook tijdens de Grand Prix van Monaco aanwezig. Ook gingen de twee sportsterren al eens met elkaar op de foto en imiteerde Verstappen de welbekende viering van Mbappé nadat hij in het recente verleden de Franse Grand Prix wist te winnen. Ook gingen de twee, samen met Lionel Messi, de strijd met elkaar aan om de Laureus Sports Award.