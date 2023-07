Vincent Bruins

Lando Norris zal de Grand Prix van Hongarije aanvangen vanaf de derde positie. Het is het tweede opeenvolgende raceweekend waarin de McLaren-coureur in de top drie kwalificeert. Toch is de Brit niet helemaal tevreden na zijn prestatie op de Hungaroring.

Twee weken geleden werd Norris tweede in de kwalificatie voor de Britse Grand Prix op Silverstone. In zijn thuisrace pakte hij voor de eerste paar ronden de leiding af van Max Verstappen en kwam uiteindelijk als tweede over de streep. McLaren heeft een enorme stap gemaakt, dat is één ding wat duidelijk is, want de derde plek vandaag is nog steeds een ongelooflijk resultaat vergeleken met waar het team eerder dit seizoen stond.

Teveel fouten

"Een beetje," antwoordde Norris op de vraag of hij verrast is met P3 in de kwalificatie. "Ik ben ook teleurgesteld denk ik. Als je binnen een tiende van de pole zit, voelt het alsof je op pole had moeten staan, als je het rondje helemaal goed voor elkaar had gekregen." De McLaren-coureur werd in Q3 nipt verslagen door Lewis Hamilton en Max Verstappen. "Over het algemeen ben ik blij dat het team het goed heeft gedaan met P3 en P4 voor ons. Een prima weekend voor ons tot dusver, maar als een coureur had ik blijer kunnen zijn. Voor mijn gevoel maakte ik teveel fouten. Dat heeft me vandaag gekost."

Meer gefrustreerd dan normaal

"Ik ben wel opgewonden voor de race morgen," vervolgde Norris. "Onze racepace op de vrijdag was best sterk. Even sterk als onze racepace op Silverstone. Dit is een lastig circuit om op in te halen, en daarom ben ik ook wat meer gefrustreerd dan dat ik normaal gesproken zou zijn. We staan daar met twee auto's direct achter de top twee, dus hopelijk kunnen we daar gebruik van maken om goede punten te scoren morgen."