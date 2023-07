Remy Ramjiawan

Woensdag 19 juli 2023 17:29

Het Grand Prix-weekend in Hongarije wordt donderdag afgetrapt met de persconferentie. Max Verstappen zit bij de eerste groep die om 14:30 uur het verplichte praatje met de pers zal gaan doen. Daniel Ricciardo maakt dit weekend zijn rentree en zal de Nederlander vergezellen bij de persconferentie.

Aangezien we dit weekend in Hongarije racen, hoeven we geen rekening te houden met eventueel tijdsverschil. Verstappen wordt in de persconferentie omringd door voormalig teamgenoten. Want naast Ricciardo zullen ook Pierre Gasly en Carlos Sainz aanschuiven. Oscar Piastri zit ook bij de eerste groep en de Australiër zal het goede resultaat uit Silverstone willen gaan doorzetten op de Hungaroring. In de groep die om 15:05 uur van start gaat zitten: Zhou Guanyu, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, George Russell en Logan Sargeant.

TV Pen

Er is tijdens de persconferentie slechts plaats voor tien coureurs, de andere tien rijders verschijnen in het 'vierkantje', ook wel de TV-pen genoemd. Om 14:30 uur is het de beurt aan Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton en Sergio Pérez. De tweede groep bestaat uit Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Charles Leclerc, Lando Norris en Alexander Albon.

Persconferenties

14:30 uur Daniel Ricciardo AlphaTauri Pierre Gasly Alpine Oscar Piastri McLaren Carlos Sainz Ferrari Max Verstappen Red Bull Racing

15:05 uur Zhou Guanyu Sauber Alfa Romeo Nico Hülkenberg Haas Fernando Alonso Aston Martin George Russell Mercedes Logan Sargeant Williams

14:30 Valtteri Bottas Sauber Alfa Romeo Esteban Ocon Alpine Kevin Magnussen Haas Lewis Hamilton Mercedes Sergio Pérez Red Bull Racing