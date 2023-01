Vincent Bruins

Zondag 22 januari 2023 13:08

De teambaas van Haas laat weten dat hij nog altijd ontevreden is over de gang van zaken bij de wedstrijdleiders. De Amerikaanse renstal van Guenther Steiner zag meerdere keren een goed resultaat in rook opgaan vorig jaar, toen hen de zwart-oranje meatball vlag werd getoond, wat betekent dat je verplicht bent een pit stop te maken om bijvoorbeeld schade te repareren.

Nikolas Tombazis heeft namens de FIA toegegeven dat het vaak tonen van de meatball een "overreactie" was op het feit dat Yuki Tsunoda in Bakoe door bleef rijden met een beschadigde achtervleugel. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft bevestigd dat Eduardo Freitas niet zal terugkeren als wedstrijdleider in 2023 en dat Niels Wittich alles behalve zeker is van zijn baan. Nu heeft de FIA Steve Nielsen aangesteld als de nieuwe sportdirecteur van de federatie. Daarmee wordt de 58-jarige Brit verantwoordelijk voor onder andere het verder ontwikkelen van race control. Steiner is van mening dat het echter niet de oplossing is die alle problemen zal verhelpen.

Ruimte voor verbetering

"Naar mijn mening is er nog veel werk aan de winkel," vertelde de Tiroler tegenover motorsport.com. "Het is niet zo dat alles nu gewoon opgelost is [door de aanstelling van Nielsen]. Ik denk dat er bij race control nog veel ruimte voor verbetering is. We zagen in de laatste races [van 2022] dat er een aantal beslissingen werden genomen die volgens mij nog echt even aangekaart moeten worden. Dit is niet hoe het zou moeten gaan. Wij werden [door de zwart-oranje vlag] bestraft en daarna veranderden ze de regels. Niemand anders kreeg ooit een straf en toch werd de regel weer veranderd. [Het protest in Austin] deden we uit principe: het systeem werkt niet, omdat de regels niet voor iedereen hetzelfde zijn, en ik denk dat race control het niet goed heeft afgehandeld."

