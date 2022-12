Remy Ramjiawan

De FIA heeft toegegeven dat het in 2022 toch wel te ver is gegaan met het zwaaien van de zwart-oranje vlag, ook wel bekend als de 'meatball flag'. De vlag wordt gezwaaid als een coureur dermate veel schade aan zijn auto heeft, dat de officials vinden dat het gerepareerd moet worden in de pitbox.

In 2022 werd er echter selectief omgegaan met de vlag. Sommige coureurs konden doorrijden met schade, maar anderen moesten wel een verplichte stop maken. Zo heeft Kevin Magnussen de 'meatball flag' in 2022 drie keer gezien, waarbij zowel het team als de coureur van mening waren dat de instructies van de wedstrijdleiding onnodig waren. De vlag wordt uit voorzorg gezwaaid en de technische man van de FIA, Nikolas Tombazis, geeft bij Motorsportweek aan dat de wedstrijdleiding misschien wel wat te streng was.

Overgereageerd

Halverwege het seizoen werd de FIA iets soepeler met het zwaaien van de vlag. "We hebben onze criteria voor de zwart-oranje vlag vanaf Mexico herzien en we zagen dat één of twee auto's daarna de zwarte en oranje vlag niet te zien kregen. We hebben het geanalyseerd en een beetje overgereageerd", geeft Tombazis aan.

Nikolas Tombazis

Dat de wedstrijdleiding zo streng was, heeft ook een oorzaak. "We hadden een situatie in Bakoe, waar een auto werd doorgelaten met schade, waarmee de auto eigenlijk niet had mogen rijden - één van de AlphaTauri's met opgeplakte achtervleugel. Dat was een groot risico. Daar gingen we in de fout. Ik denk dat er daardoor een beetje een overreactie is ontstaan, waarbij we auto's onveilig begonnen te verklaren, zelfs als ze op de limiet zaten", aldus de technische man van de autobond.