Jan Bolscher

Zondag 15 januari 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een woedende Max Verstappen. De Nederlander stevende af op de winst in de virtuele 24 uur van Le Mans, maar moest de handdoek in de ring gooien vanwege connectieproblemen. Hij stak zijn onvrede over de organisatie niet onder stoelen of banken. Verder heeft Robin Frijns een gebroken pols overgehouden aan de openingsrace van het nieuwe Formule E-seizoen, heeft Toto Wolff een vergelijking gemaakt tussen Mick Schumacher en Nyck de Vries en is de Dakar Rally op z'n einde gelopen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen woest op organisatie virtuele 24 uur van Le Mans

Max Verstappen deed met zijn online formatie Team Redline ook dit jaar weer mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans, maar dit zou zomaar eens de laatste keer geweest kunnen zijn. Het evenement kende meerdere problemen, waaronder het herhaaldelijk wegvallen van de connectie. Verstappen en zijn team verloren hier door veel plaatsen, en toen de organisatie niet mee wilde werken aan een oplossing, was de emmer vol bij Verstappen: "Dit is gewoon incompetentie! Ze kunnen niet eens hun eigen spel controleren", klonk het onder andere. "Dit is een grap, je kunt dit niet eens een evenement noemen. Dit is een clown show. Ik maak meer kans om te winnen als ik in Las Vegas naar het casino ga." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Einduitslag Dakar 2023

De Dakar Rally van 2023 is vandaag in de woestijn van Saoedi-Arabië op zijn einde gelopen. Na twee weken vol zandhappen, crashes en vooral racespektakel zijn de kampioenschappen in de verschillende klassen beslist. Bij de trucks was het Janus van Kasteren die er met de eindoverwinning vandoor ging, bij de motoren was Kevin Benavides de rest te snel af, bij de auto's won Nasser Al-Attiyah op dominante wijze en bij de quads eindigde Alexandre Giroud bovenaan het klassement. De volledige einduitslag inclusief verslag bekijken? Klik hier.

Dramatische seizoensstart voor Robin Frijns

Het Formule E-seizoen van 2023 is zaterdagavond van start gegaan in Mexico-Stad, maar de openingsdans is niet volgens plan verlopen voor de Nederlandse Robin Frijns. De ABT Motorsport-coureur reed achterop bij zijn voorganger en brak hierbij zijn pols, zo zou later blijken. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht om een operatie te ondergaan. Op dit moment is het nog niet duidelijk of hij over twee weken deel kan nemen aan de tweede race van het jaar in Diriyah, Saoedi-Arabië. De eerste ronde van het wereldkampioenschap werd gewonnen door de Britse Jake Dennis. Het hele wedstrijdverslag lezen? Klik hier.

First race of Season 9 ✅#MexicoCityEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 14, 2023

Wolff vergelijkt Schumacher met De Vries

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat Mick Schumacher in de voetsporen van Nyck de Vries kan treden door zich vanuit zijn rol als reservecoureur een weg terug naar de Formule 1-grid te vechten. "Net zoals we Nyck de Vries hebben laten gaan om carrière voor zichzelf te maken, kan hetzelfde gebeuren met Mick", vertelde de Oostenrijker onder andere. "Of dat nu bij ons team is of ergens anders, dat weten we nog niet. Zijn persoonlijkheid is de belangrijkste factor. Hij is een welgemanierde, intelligente en getalenteerde jongeman." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

