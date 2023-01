Jan Bolscher

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere de lanceerdatum voor het vijfde seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive. De Formule 1 heeft vandaag bekendgemaakt vanaf wanneer de nieuwe reeks te bekijken is. Ook is er goed nieuws voor de Nederlandse fans: Max Verstappen heeft dit keer zijn medewerking verleend aan de documentairemakers. Verder heeft Mercedes naar buiten gebracht wanneer de W14 wordt onthuld, heeft Lewis Hamilton naar verluidt interesse om Manchester United over te nemen en wil de Grand Prix van Brittannië een vierdaags raceweekend worden. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Vijfde seizoen Drive to Survive, mét Verstappen

De Formule 1 en Netflix maakten eerder vandaag bekend dat seizoen 5 van de hitserie Drive to Survive vanaf 24 februari te zien is op de streamingdienst. Inmiddels is ook bevestigd dat Max Verstappen deelneemt aan de nieuwe reeks. Verstappen en de documentairemakers waren enige tijd geen goed huwelijk. De tweevoudig wereldkampioen stoorde zich aan de manier waarop de coureurs werden neergezet door de producenten een deed zijn beklag over "verzonnen rivaliteiten" op de grid. Na een goed gesprek heeft hij echter besloten tóch in het vijfde seizoen te verschijnen, zo blijkt ook uit de eerste beelden. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Dat zag je écht goed. Seizoen 5 van Drive to Survive (met Max!) staat vanaf 24 februari op Netflix! 🏎️💨 pic.twitter.com/ZMGAXvYEje — Netflix NL (@NetflixNL) January 12, 2023

Hamilton aast naar verluidt op Manchester United

Lewis Hamilton wordt door verschillende media genoemd als één van de geïnteresseerden voor de overname van de Britse Premier League-club Manchester United. De zevenvoudig wereldkampioen zou zich samen met Mercedes-eigenaar Sir Jim Ratcliffe aan het beraden zijn over een serieus bod. Hamilton, zelf groot fan van de Londense voetbalclub Arsenal, was eerder al eens samen met een consortium in de race voor de overname van Chelsea FC, maar viste toen achter het net. Wie weet heeft de Mercedes-coureur dit keer meer succes. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen verkeerd begrepen door "eerlijke karakter"

Max Verstappen staat er over het algemeen bekend om het hart op de tong te hebben. En dat is een eigenschap die in een showsport als de Formule 1 niet altijd door iedereen wordt gewaardeerd. Atze Kerkhof, de man die Verstappen goed kent van de online raceformatie Team Redline heeft verteld hoe het kan dat er soms een verkeerd beeld van de Limburger ontstaat: "Het verpeste ding aan de Formule 1 is dat alles een showtje is. Je kan de waarheid niet meer scheiden van de acts", vertelde hij onder andere. "Dat is waar dingen heel verwarrend worden. De meest natuurlijke en eerlijke gast op de grid wordt waarschijnlijk gezien als iemand die een showtje opgooit. Daarom wordt Max verkeerd begrepen." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Mercedes maakt uitslag datumprikker bekend

Het Formule 1-team van Mercedes heeft als zevende renstal de datum bekendgemaakt waarop het wapenfeit voor 2023 aan het grote publiek wordt onthuld. De Duitse grootmacht zal op woensdag 15 februari het doek van de W14 trekken, maar over de verdere invulling hiervan is tot op heden nog niets bekend. Men zal in ieder geval hopen dat de Zilverpijl van dit jaar beter uit de verf komt dan zijn voorganger. Alle bekende lanceerdatums tot nu toe op een rijtje bekijken? Klik hier.

2023, we're going all-in. 🤍💚 15.02.23 W14 E PERFORMANCE Launch 🗓️ pic.twitter.com/BixO716ymj — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 12, 2023

Silverstone wil vierdaags raceweekend

De organisatie achter de Grand Prix van Groot-Brittannië pleit ervoor om het raceweekend op Silvestone op donderdag te laten beginnen. Volgens uitvoerend directeur Stuart Pringle is drie dagen niet genoeg om de grote hoeveelheden fans waar voor hun geld te geven: "Ik werk hard aan de Formule 1. Ik ben van mening dat ze het weekendformat moeten veranderen. Zij zeggen: 'Ach ja, het is de FIA. Ze moeten de systemen testen en dat soort dingen. Nou, doe dat een dag eerder. Laten we wat op donderdag doen. Er zijn veel mensen die willen komen en wat willen zien, en drie dagen is niet genoeg", aldus de Brit. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

