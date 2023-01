Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton was vorig jaar in de race om voetbalclub Chelsea FC over te nemen, al kwam het destijds niet tot een aankoop. De Britse coureur lijkt het plan om een voetbalclub te helpen kopen nog niet opgegeven te hebben en zou volgens verschillende berichten zich beraden over een eventuele aankoop van Manchester United.

Toen bleek dat de Russische Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj besloten had om de club uit Londen van de hand te doen, kwam het opvallende bericht naar buiten dat Hamilton in een consortium met onder meer tennisster Serena Williams van plan was om een bod uit te brengen op de voetbalclub. Dat gebeurde ook, maar uiteindelijk was het bod van zijn groep investeerders niet toereikend en werd de club die huisvest op Stamford Bridge overgenomen door Todd Boehly.

Manchester United

Hamilton lijkt echter het overnemen van een voetbalclub nog niet uit zijn hoofd gezet te hebben, zo weet onder meer The Mirror te melden. De zevenvoudig wereldkampioen zou zich beraden over een mogelijk overnamebod op Manchester United, de club waar Nederlander Erik ten Hag op dit moment als coach de scepter zwaait. Nadat de supporters van de club veel druk uitoefenden op The Glazers, de familie die op dit moment nog eigenaar is van de club uit Manchester, besloten de Amerikaanse eigenaars om de club inderdaad in de verkoop te doen.

Gelijkheid voor donkere mensen

Dat heeft de interesse gewekt bij Hamilton, die samen met Mercedes-eigenaar Sir Jim Ratcliffe zich over een serieus bod zou beraden. Hamilton, zelf overigens fan van de Londense voetbalclub Arsenal, gaf eerder al aan interesse te hebben in een mogelijke samenwerking met Ratcliffe en eventuele overname. "Ik heb nog geen belletje van hem gehad of ik er bij betrokken wil zijn, maar ik wil wel meer en meer betrokken worden bij teams, omdat ik echter geloof in donker eigenaarschap en gelijkheid voor donkere mensen. Daar is echt een gebrek aan in de sport", zei Hamilton over zijn beweegredenen.

