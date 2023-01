Jan Bolscher

Donderdag 12 januari 2023 17:44 - Laatste update: 17:45

De Formule 1 en Netflix maakten eerder vandaag bekend dat seizoen 5 van de hitserie Drive to Survive vanaf 24 februari te zien is op de streamingdienst. Inmiddels is ook bevestigd dat Max Verstappen deelneemt aan de nieuwe reeks.

Verstappen en Drive to Survive waren enige tijd geen goed huwelijk. De tweevoudig wereldkampioen stoorde zich aan de manier waarop de coureurs werden neergezet door de producenten een deed zijn beklag over "verzonnen rivaliteiten" op de grid. Hij stak zijn mening over de documentaire waarin - soms op vrij dramatische wijze - een inkijkje wordt gegeven achter de schermen bij de Formule 1 dan ook niet onder stoelen of banken. Voor het vierde seizoen van de serie gaf hij daarom geen interviews aan de documentairemakers.

Artikel gaat verder onder video

Goed gesprek gevoerd

Inmiddels is de strijdbijl echter begraven. Verstappen liet eerder al weten dat hij om tafel had gezeten met de producenten en onder bepaalde voorwaarden bereid was mee te werken aan het vijfde seizoen. "Ik wil wat meer inspraak hebben in de manier waarop ik word geportretteerd, in plaats van dat ik een interview geef en dat ik niet weet wat ze daarmee gaan doen", vertelde hij destijds onder andere. "Het moet wat realistischer zijn en ik wil daar wat meer controle over hebben.”

Eerste beelden

Uit een eerste trailer die Netflix naar buiten heeft gebracht blijkt dat de Nederlander inderdaad in het seizoen voorkomt. Niet alleen op beelden van de televisie-uitzendingen, maar ook in de interviews die door de afleveringen heen gemonteerd worden. De crew van Netflix volgt bepaalde teams tijdens bepaalder raceweekenden op de voet. Voor Red Bull Racing was het de beurt in Singapore.

Dat zag je écht goed. Seizoen 5 van Drive to Survive (met Max!) staat vanaf 24 februari op Netflix! 🏎️💨 pic.twitter.com/ZMGAXvYEje — Netflix NL (@NetflixNL) January 12, 2023

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)