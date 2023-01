Wie wordt de nieuwe Formule 1-pitreporter voor Viaplay?

Redactie

Dinsdag 3 januari 2023 14:15 - Laatste update: 14:19

Met de aankondiging dat Stéphane Kox stopt als pitreporter bij Viaplay, is er bij de streamingdienst een vacature vrijgekomen die bij veel Formule 1-fans waarschijnlijk hoog op het wensenlijstje staat. Maar wie zijn de meest voor de hand liggende kandidaten?

Kox kondigde afgelopen week aan te stoppen met haar werk voor Viaplay omdat ze zich graag wil concentreren op haar rechtenstudie en het racen zelf. De 29-jarige coureur deed afgelopen seizoen voor het eerst dienst als pitreporter nadat Viaplay de uitzendrechten van de Formule 1 binnen had gesleept. Ondanks dat ze een optie had om haar contract met een jaar te verlengen, heeft ze zelf besloten een andere weg in te slaan. "Hoe leuk het afgelopen jaar ook was, heb ik gemerkt dat mijn ambitie toch ligt bij die rechtenstudie en het racen", klonk het onder andere. "Daar wil ik mij weer op gaan focussen. Ik vind het belangrijk om dicht bij mezelf te blijven, zoals ik dat ook tijdens mijn televisiewerk heb proberen te doen."

Allard Kalff

Wie haar opvolger wordt is nog niet bekend, maar er zijn wel een aantal voor de hand liggende kandidaten. Kijkend naar de Viaplay-stal zelf zou Allard Kalff een kandidaat kunnen zijn. Hij bekleedde deze rol eerder al eens namens RTL Nederland in 1995, en heeft daarnaast jarenlange ervaring in de racerij. Afgelopen jaar was hij tijdens de Formule 1-uitzendingen van Viaplay te horen als Race Control, waarbij hij het commentaarduo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk bijstond. Naast Olav Mol wordt hij door veel Formule 1-fans gezien als één van de belangrijkere stemmen binnen de sport.

Kees van de Grint (links) en Allard Kalff (rechts)

Ho-Pin Tung

Een andere optie zou Ho-Pin Tung kunnen zijn. De 40-jarige coureur is zowel bij Viaplay als NU.nl in dienst als analist. Daarnaast maakte hij afgelopen seizoen ook zijn debuut als pitreporter voor de streamingdienst, wat door veel fans goed werd ontvangen. Tung staat in de Nederlandse Formule 1-community voornamelijk bekend om zijn brede technische kennis en goed te volgen analyses. Als pitreporter moet je echter ook een vlot praatje over het weer kunnen houden, dus het is nog even de vraag of hij ook op dat gebied sterk voor de dag zou komen.

Jack Plooij

Jack Plooij zou natuurlijk ook zijn rentree kunnen maken. Plooij was jarenlang hét gezicht in de paddock namens Nederland ter ondersteuning aan Olav Mol. Viaplay maakte voorafgaand aan het 2022-seizoen echter de bewuste keuze om een andere weg in te slaan, dus je kunt je afvragen of ze nu alsnog een beroep gaan doen op de routinier. Én of Plooij hier zelf oren naar zou hebben - hij heeft zijn mening over de gang van zaken immers nooit onder stoelen of banken gestoken.

Naast dit drietal zijn er tal van andere geschikte kandidaten van Nederlandse bodem. Wie zou jij volgend seizoen graag als pitreporter op de grid zien staan? Laat het weten in de reacties!

