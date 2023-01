Vincent Bruins

Zondag 1 januari 2023 17:36

Andretti Autosport wil maar al te graag in de Formule 1 komen en afgelopen maand zijn er dan ook een aantal positieve berichten naar buitengekomen via teambaas Michael Andretti en zijn vader, en wereldkampioen van 1978, Mario. Ook Rinus van Kalmthout, in de IndyCar Series in de Verenigde Staten beter bekend als VeeKay, hoopt dat het Andretti lukt om een intrede te maken in de koningsklasse.

Vorige maand vertelde Michael Andretti "zo dichtbij" goedkeuring te zijn van de Formule 1 om mee te mogen doen. De financiering is naar verluidt ook al rond. Ondertussen weet Mario al welke twee coureurs hij graag bij het team van zijn zoon wil hebben.

Twee extra auto's

"Ik denk dat Andretti wel meerwaarde kan hebben voor de Formule 1," vertelde VeeKay tegenover motorsport.com. "Het is een echt Amerikaans team. De naam Andretti is sowieso een synoniem voor autosport. Ik zie het ook als een mooie kans voor Amerikaanse coureurs, IndyCar-kampioenen die iets anders willen, om die kant op te gaan. Het is een mooie connectie die er had kunnen zijn. Ik denk dat het ook geen kwaad kan binnen de Formule 1 om er twee extra auto's bij te hebben. Jaren geleden hebben ze bekendgemaakt dat er tweehonderd miljoen betaald moet worden om een nieuw team in te mogen schrijven. Als je die regel maakt, dan moet je jezelf daar eigenlijk ook aan houden. Dan betaalt een geĆÆnteresseerde dat bedrag en is dat de drempel om binnen te komen."

Superlicentie

De Nederlander moet een beetje lachen om het systeem van superlicentiepunten van de FIA: "Ik vind dat wel een beetje grappig," aldus Van Kalmthout. "Maar IndyCar is natuurlijk een organisatie die apart staat van de FIA. Dan kun je misschien wel zoiets verwachten vanuit de FIA, dat ze vooral hun eigen organisatie en hun eigen kampioenschappen willen beschermen. Ik vind wel het zonde, al maakt het voor mij niet veel uit. Mijn doel is toch om in IndyCar te blijven."

