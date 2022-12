Toekomst Dutch Grand Prix in gevaar, Kelly Piquet geniet van de racewereld | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 29 december 2022 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ook in de winterstop valt er in de wereld van de autosport genoeg te beleven, zo kwam er onder meer naar buiten dat een vete tussen de organisatie van de Dutch Grand Prix en de gemeente Zandvoort langzaamaan richting zijn kookpunt begint te komen. Ook hoorden we hoe Jos Verstappen vertelde over het mogelijke pensioen van zoon Max Verstappen.

Piquet als vis in het water in racewereld: "Ik weet wat die jongens meemaken"

Kelly Piquet prijkt op de nieuwste cover van Vogue Nederland, begeleid door de tekst 'Pole Position'. De Braziliaanse schone, tevens de vriendin van Max Verstappen, wordt gezien als een echte racevrouw. Niet zozeer omdat ze zelf racet, maar omdat ze volledig is opgegroeid in deze wereld.

Wolff wijst naar reputatieschade voor Red Bull: "In zekere zin is dat oneerlijk"

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is Red Bull Racing voldoende gestraft voor het schenden van de budgetcap. Naast de straf die de FIA het team heeft opgelegd, heeft het merk Red Bull reputatieschade opgelopen en dat vindt Wolff niet helemaal terecht.

Verstappen krijgt bijval van vader Jos: "Op gegeven moment ben je er zo klaar mee"

Max Verstappen heeft zelf al meermaals aangegeven dat zijn fans niet verbaasd moeten zijn als hij na het aflopen van zijn contract in 2028 zijn helm aan de wilgen hangt om andere avonturen in de motorsport te verkennen. Ook vader Jos Verstappen zou zich niet verbazen en is open en eerlijk over de plannen van zijn zoon.

Hamilton mikt op nummer acht: "Als wereldkampioen met pensioen is een droom"

Lewis Hamilton gaat deze winter naar alle waarschijnlijkheid zijn aflopende contract bij het team van Mercedes verlengen en hij zou het liefst uiteindelijk als een achtvoudig wereldkampioen zijn helm aan wilgen hangen wat betreft de Formule 1. De Brit heeft in ieder geval een waarschuwing aan Max Verstappen voor het nieuwe seizoen.

Politiek in Zandvoort 'pisnijdig' op organisatie Grand Prix: "Zetten toekomst F1 op het spel"

Het rommelt rondom de Dutch Grand Prix. Met name tussen de organisatie van de Grand Prix van Zandvoort en de lokale politiek lijkt het te borrelen. Jerry Kramer, fractievoorzitter van Jong Zandvoort, de grootste partij in het bestuur, waarschuwt dat de toekomst van de race in de duinen behoorlijk op het spel staat.

