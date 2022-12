Redactie

Ready, set, go: Kelly Piquet prijkt op de nieuwste cover van Vogue Nederland, begeleid door de tekst 'Pole Position'. De Braziliaanse schone, tevens de vriendin van Max Verstappen, wordt gezien als een echte racevrouw. Niet zozeer omdat ze zelf racet, maar omdat ze volledig is opgegroeid in deze wereld.

De 35-jarige Piquet is in Nederland vooral bekend geworden als de vriendin van regerend wereldkampioen Verstappen, maar de in Duitsland geboren brunette stond al veel eerder in de spotlights. Kelly Tamsma Piquet Souto Maior, zoals ze voluit heet, is namelijk de dochter van drievoudig Formule 1-kampioen Nelson Piquet en het zusje van coureur Nelson Piquet Jr., ook wel bekend als Nelsinho. Daarnaast had ze in het recente verleden ook een relatie met Red Bull-coureur Daniil Kvyat. Ze voelt zich dan ook als een vis in het water in de racewereld.

Piquet volledig vertrouwd met racewereld

Snelle raceauto's, uitdagende circuits en de chaos in de paddock: Piquet is het allemaal gewend. Ze weet bijna niet beter. Van Romain Grosjean die aan de dood ontsnapte in Bahrein, tot Lewis Hamilton die in Abu Dhabi op controversiƫle wijze naast de wereldtitel greep, tot aan de twee kampioenschappen van haar eigen Verstappen: Piquet kreeg het allemaal mee en weet wat welke emoties dit losmaakt bij die jongens. "Deze wereld is zo vertrouwd voor mij, ik weet wat die jongens meemaken", zo zegt ze in het interview met het modetijdschrift.

Piquet kwam op vijfjarige leeftijd al op circuits

De eerste kennismaking met de racewereld dateert al van het moment dat Piquet slechts vijf jaar oud was. Ze ging toen voor het eerst mee met broer Nelson naar de kartbaan. "Hij ging karten en was meteen geobsedeerd. Het zijn dierbare herinneringen, de middagen die ik na schooltijd op de kartbaan doorbracht en hem rond en rond zag gaan tot de zon onderging. Ik liep te dollen, speelde met de monteurs", aldus Piquet.

Ze weet dan ook wat het met een coureur kan doen als hij kampioen wordt of juist net naast de titel grijpt. "Ik was altijd erg betrokken bij mijn broers carriĆØre. Ik heb de ups en downs meegemaakt, gezien wat de druk met iemand doet. Deze wereld is zo vertrouwd voor mij, ik weet wat die jongens meemaken."