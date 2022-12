Redactie

Woensdag 28 december 2022 12:02 - Laatste update: 13:53

Kelly Piquet (34) en Max Verstappen (25) vormen sinds eind 2020 een koppel, maar al veel eerder leek de vonk te zijn overgeslagen. Piquet zegt dat er "iets magisch" was toen ze Verstappen voor het eerste ontmoette in 2016. Dit was nog voordat ze een relatie kreeg met coureur Daniil Kvyat.

In gesprek met de Nederlandse editie van Vogue heeft Piquet een boekje opengedaan over haar relatie met Verstappen. Ze vertelde onder meer dat ze graag nog meer kinderen zou willen, maar ze stond ook stil bij de eerste ontmoeting met Verstappen. Deze ontmoeting vond plaats in 2016, ruim vier jaar voordat de twee officieel een relatie kregen. Sterker nog: in de tussentijd vormde Piquet nog drie jaar lang een koppel met voormalig Formule 1-coureur Kvyat, met wie ze ook een dochter kreeg. De twee verbraken eind 2019 hun relatie en kort daarna dook Piquet op aan de zijde van Verstappen. Piquet onthult dat de vonk al eerder oversloeg.

Artikel gaat verder onder video

Piquet voelde "iets magisch" bij ontmoeting met Verstappen in 2016

Hoewel de Braziliaanse schone niet graag praat over haar privƩleven, staat ze toch even kort stil bij het moment dat ze Verstappen voor het eerste ontmoette. Dit was op een avond in 2016, het jaar waarin Verstappen ironisch genoeg het stoeltje overnam van Kvyat bij Red Bull Racing. "Er was al iets magisch die avond", zo verklapt Piquet over de aantrekkingskracht die zij voelde bij Verstappen. Toch verbond ze zich korte tijd later aan Kvyat, om pas in 2020 neer te strijken aan de zijde van de Nederlander. Waarom het allemaal zo is gelopen, blijft vooralsnog een mysterie.

OOK INTERESSANT: Kelly Piquet bevestigt graag kinderen te willen met Max Verstappen

Hele verhaal omtrent relatie met Verstappen blijft nog even geheim

"Misschien dat we ooit het hele verhaal onthullen, maar ik ben voorzichtig met wat ik zeg. Op internet ontspoort alles zo snel", zo zegt Piquet, die mede daarom erg gesteld is op de privacy van haar en vriendlief Verstappen. "Het is fijn om sommige dingen tussen ons en ons alleen te houden."