Brian Van Hinthum

Donderdag 29 december 2022 17:55

Max Verstappen heeft zelf al meermaals aangegeven dat zijn fans niet verbaasd moeten zijn als hij na het aflopen van zijn contract in 2028 zijn helm aan de wilgen hangt om andere avonturen in de motorsport te verkennen. Ook vader Jos Verstappen zou zich niet verbazen en is open en eerlijk over de plannen van zijn zoon.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carriĆØre op zitten.

Begrip voor Verstappen

Zoals gezegd is het geen verrassing als Verstappen na 2028 besluit om de brui eraan te geven wat betreft Formule 1. Vader Jos krijgt van Formule 1 MAGAZINE de vraag of hij daar vrede mee zou hebben. "Ja hoor, maar we zullen in 2028 de balans wel weer opnieuw opmaken. Het is niet zo dat hij records najaagt. Dat interesseert hem echt niks, maakt hem niet uit. Daar heeft hij het ook nooit over. Ik zou het me wel kunnen voorstellen: je wordt als coureur heel erg geleefd en dat wordt alleen maar erger naarmate er meer wedstrijden komen. Je hebt naast de Formule 1 heel weinig leven, bent er constant mee bezig. En op een gegeven moment ben je daar zo klaar mee", zegt de Nederlander.

Grote kalender

Verstappen senior vindt het dan ook vooral opmerkelijk dat de koningsklasse er steeds meer voor kiest om de kalender uit te breiden. "Af en toe heb je die rust echt nodig. Max ook. Dan sluit hij zich compleet af, na het seizoen of in de zomerstop, en wil hij niet eens meer over Formule 1 praten. In mijn tijd had je maximaal achttien wedstrijden. Nu zijn het er 22 en volgend jaar 24. Je kunt ook overdrijven, hĆØ. Te veel is ook niet goed, het moet toch een beetje exclusief blijven", meent de vader van Verstappen.

