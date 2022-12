Remy Ramjiawan

Donderdag 29 december 2022 15:31

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is Red Bull Racing voldoende gestraft voor het schenden van de budgetcap. Naast de straf die de FIA het team heeft opgelegd, heeft het merk Red Bull reputatieschade opgelopen en dat vindt Wolff niet helemaal terecht.

Het Oostenrijkse team moet het doen met tien procent minder ontwikkelingstijd en tikte een boete van zeven miljoen dollar af, als straf voor het schenden van de budgetcap. Het zou ervoor kunnen zorgen dat het team op achterstand begint in 2023. Enkele concurrenten twijfelen aan de effectiviteit van de straf en verwachten dat Red Bull volgend jaar 'gewoon' weer zal meedoen om de titel. Bij SwiatWyscigow gaat Wolff in op de straf voor Red Bull.

Imagoschade

Op de vraag of hij blij is met de straf voor Red Bull, reageert Wolff: "Ja, ik denk dat het goed is. Al denk ik dat de grootste straf niet de tien procent windtunneltijd of de zeven miljoen dollar was." Hij wijst naar de schade voor het merk: "Ik denk dat de grootste straf de reputatieschade was die het team kreeg en in zekere zin is het oneerlijk voor het moedermerk Red Bull, dat fantastisch is in hun vakgebied." Toch wijst Wolff naar de straf die er moest komen, ook om de concurrentie af te schrikken. "Maar het raceteam heeft zo'n reputatieschade opgelopen en ook de mensen. Dus ik denk dat niemand zoiets meer durft te doen", zegt de Mercedes-teambaas.

2023

Het Duitse team moest in 2022 vooral de problemen rondom het porpoising oplossen, voordat het aan de snelheid van de auto kon werken. Met de straf voor Red Bull in het achterhoofd, verwacht Wolff in 2023 een goed seizoen. "We kwamen dichter bij, we waren sneller in Braziliƫ, maar we verloren vele maanden aan ontwikkeling, om uit te zoeken wat het probleem met het stuiteren was. En daarom liggen zij [Red Bull] voor ons. Maar zij hebben iets minder windtunneltijd. Dus, ik denk dat dat ons zal helpen, om hen bij te benen", verklaart Wolff.

