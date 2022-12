Remy Ramjiawan

Donderdag 29 december 2022 14:01

Volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost is het 2022-seizoen er eentje om snel te vergeten. Daar waar het zusterteam van Red Bull Racing in 2021 nog als zesde het seizoen wist af te sluiten, kwam de renstal in 2022 niet verder dan de negende plek in het kampioenschap.

Het zusterteam van Red Bull Racing wist in de voorbije jaren weleens voor een verrassing te zorgen. Pierre Gasly wist in 2020 de race op Monza op zijn naam te zetten en hier en daar was een podium soms ook in zich. In 2022 moest het team echter van ver komen en het resulteert in een negende plek in het constructeursklassement, een prestatie waar de teambaas niet blij mee is. Wel wijst Tost naar één voordeel voor volgend seizoen, de extra tijd in de windtunnel.

'Doelen niet gehaald'

"Ik kan niet blij zijn met dit seizoen want we hebben onze doelen niet behaald. We waren simpelweg op alle verschillende vlakken niet goed genoeg. De auto was niet competitief genoeg en daarom was het moeilijk om punten te scoren, en om vooraan te rijden zoals we afgelopen jaar een paar keer deden", legt Tost uit over het afgelopen seizoen. Het komt uiteindelijk neer op de knappe koppen van het team: "Ik hoop dat onze engineers begrijpen wat ze moeten doen met de auto van volgend jaar en dat we terugkomen met een competitiever pakket."

Ontwikkelingstijd

Als nummer negen van het jaar, krijgt het team wel meer ontwikkelingstijd. "Dat is het enige positieve. We moeten dit zo goed mogelijk gebruiken", zegt Tost. Toch is de extra tijd niet heilig: "Er bestaat geen windtunnel op de wereld die alles precies zo meet als dat het op het circuit is. Dit is onmogelijk omdat je bijvoorbeeld wind van voren hebt, van de zijkant of van achteren. Dan heb je verschillende oppervlakken van het circuit. Asfalt veranderd, en ga zo maar door." Ondanks de moeilijkheden is het doel voor volgend jaar duidelijk: "Ik ben voor volgend jaar behoorlijk optimistisch dat de nieuwe auto veel beter werkt."

