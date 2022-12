Remy Ramjiawan

Ian James, de teambaas van Nyck de Vries bij het Formule E-team van Mercedes, verwacht dat de Nederlander snel zal aarden binnen de Formule 1. James wijst naar de diplomatieke aanpak van De Vries en ziet in de 27-jarige coureur de ultieme teamspeler, iets waar hij nog van gaat profiteren, verwacht James.

Aankomend seizoen verschijnen er twee Nederlanders op de startgrid van de Formule 1. Naast Max Verstappen, zal De Vries zijn opwachting gaan maken voor AlphaTauri. De voormalig Formule E-kampioen pakte tijdens de Grand Prix van Italiƫ zijn moment, toen hij als invaller van Alexander Albon punten wist te pakken voor Williams. Na dat weekend zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling geraakt en het was uiteindelijk een gesprek met Red Bull-adviseur Helmut Marko, waardoor de Nederlander een vast zitje in de Formule 1 wist te bemachtigen.

Teamspeler

James kent De Vries nog goed uit zijn periode in de elektrische raceklassen en wijst naar de kwaliteiten van de Nederlander bij Autosport. "Ik denk dat het zo rijkelijk verdiend is", begint James over de transfer van De Vries. "Hij was iemand die we hebben bekeken voordat we aan seizoen zes begonnen en we zagen zijn kwaliteiten, niet alleen als coureur, maar ook als teamspeler. Elk team waarvoor hij rijdt, heeft baat bij die aanpak. Hij heeft een manier om te zeggen wat er gezegd moet worden, aan te geven waar verbeteringen mogelijk zijn, maar doet dat op een diplomatieke manier die de mensen niet op de kast jaagt", aldus James over de aanpak van de 27-jarige coureur.

Ian James & Stoffel Vandoorne

Succesverhaal van Formule E

Het 2022-seizoen was het laatste jaar van Mercedes in de Formule E en het team gaat de komende jaren verder onder de vlag van McLaren. Volgens James is de overstap van De Vries, de bevestiging dat de Formule E over het nodige talent beschikt. "Ik kijk er echt naar uit om hem zijn tanden te zien zetten in zijn eerste seizoen en te zien hoe hij het doet. Ik denk dat het ook een enorm succesverhaal voor de Formule E is. Dit is het zoveelste bewijs dat de kwaliteit van het talent in deze paddock zich kan meten met alle andere", aldus James.