Lars Leeftink

Woensdag 28 december 2022 15:37 - Laatste update: 15:41

Eerder vandaag werd bekend wie de coureurs verkozen hebben als de beste coureur van 2022 en de top tien die daarbij hoort. De winnaar was niet opvallend (Max Verstappen), maar wat wel opviel was het feit dat er één coureur was die besloot niet mee te doen aan de stemming: Lewis Hamilton.

Elk jaar wordt er aan de coureurs door Formula1.com gevraagd of ze een top tien willen samenstellen van de beste coureurs in 2022. Hierbij mogen de coureurs gewoon op zichzelf stemmen. Negentien coureurs deden gewoon mee en kozen voornamelijk voor Verstappen. De ingevulde top 10 per coureur zou door de Formule 1 niet openbaar worden gemaakt, terwijl ook niet iedereen op zichzelf besloot te stemmen. Hamilton zou daarnaast dus als enige niet meedoen aan de stemming en liet zijn top tien achterwegen. Waarom wordt niet gemeld.

Hamilton

Het seizoen van Hamilton verliep niet zoals hij van tevoren verwacht had. Dankzij porpoising liep Mercedes meteen een achterstand op, een achterstand die het team pas aan het einde van het seizoen een beetje goed begon te maken. Dit kwam door updates en de nieuwe reglementen die de FIA had doorgevoerd omtrent porpoising. Hamilton kreeg twee a drie kansen aan het einde van het seizoen om een zege te boeken, maar deed dit niet en bleef steken op de zesde plaats in het kampioenschap. Het was het einde van een lange reeks waarin Hamilton elk seizoen een zege boekte. George Russell won wel een race. In de uitslag na de stemming van de coureurs blijkt dat Hamilton op zijn coureurs wel indruk heeft gemaakt tijdens het seizoen 2022. De Brit werd derde.

Uitslag

Verstappen en Charles Leclerc waren de twee coureurs die voor Hamilton eindigde. Russell, teamgenoot van Hamilton, eindigde vierde volgens de coureurs. Lando Norris maakte de top vijf af, terwijl ook Carlos Sainz, Alexander Albon, Sebastian Vettel en Sergio Perez de top tien hebben gehaald volgens hun collega's. Volgens de teambazen, zo bleek woensdag, was Verstappen ook de beste coureur van 2022.