Lars Leeftink

Woensdag 28 december 2022 14:51 - Laatste update: 14:53

Het is inmiddels alweer vijf maanden geleden dat Fernando Alonso en Aston Martin aan hebben gekondigd dat ze vanaf 2023 samen gaan werken. Het zorgde voor veel vuurwerk op de markt van de coureurs, maar Max Verstappen en Jos Verstappen hadden eerder dan de rest door dat er een overgang van de Spanjaard aan zat te komen.

Sebastian Vettel kwam in juli, voor het begin van het raceweekend in Hongarije naar buiten met het nieuws dat hij na het seizoen 2022 afscheid zou nemen van de Formule 1. De maandag daarna maakte Aston Martin bekend dat Alonso een meerjarig contract bij Aston Martin had getekend en dat hij samen met Lance Stroll het coureursduo van 2023 zou vormen. Daarna kwam ook de hele situatie omtrent Oscar Piastri en Daniel Ricciardo op gang. De familie Verstappen wist echter al eerder dan de rest van de wereld dat hij de overstap ging maken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Rijders wijzen Verstappen aan als beste coureur van 2022

Verstappen

In F1 Talks van Viaplay laat Jos Verstappen, vader van Max Verstappen, weten dat de familie al eerder dan de rest wist dat Alonso na dit seizoen richting Aston Martin zou gaan. Als de vraag wordt gesteld welke overgang richting 2023 Jos het meest opviel, kwam het antwoord al snel. "Die van Alonso naar Aston Martin. Niemand had het verwacht, behalve wij. We zaten de dag ervoor [na GP Hongarije] met hem in het vliegtuig." Alonso zou het nieuws met Aston Martin een dag later openbaren.

Le Mans

Dat Alonso en Verstappen een goede relatie hebben, zal veel F1-fans niet ontgaan zijn. Even geleden liet Alonso weten dat hij wel interesse heeft om samen met Verstappen ooit eens Le Mans te gaan doen. Verstappen liet al weten dat hij hier best interesse in heeft, maar niet zolang hij in de Formule 1 rijdt. De kans is dus redelijk klein dat dit op korte termijn een keer gaat gebeuren. Wat dat betreft zal Alonso nog even geduld moeten hebben.