Mercedes-teambaas Toto Wolff is nog altijd zeer te spreken over Nyck de Vries. De Nederlander zal volgend seizoen zijn eerste jaar als fulltime Formule 1-coureur gaan rijden en Wolff hoopt dat hij uiteindelijk door zal groeien naar het team van Red Bull Racing.

Voor De Vries komt met het zitje bij AlphaTauri een droom in vervulling. Na het winnen van het Formule 2-kampioenschap in 2019, kon de 27-jarige coureur niet direct doorstromen naar de koningsklasse. Via de Formule E, maar vooral tijdens zijn invalbeurt op Monza, wist hij de twijfelaars over de streep te trekken. Uiteindelijk zal De Vries aankomend seizoen, naast Yuki Tsunoda, kunnen laten zien wat hij kan.

'Hoop dat hij daar blijft'

Op de vraag bij SwiatWyscigow of er nog een plekje voor De Vries bij Mercedes zou zijn, mocht de Nederlander na ƩƩn seizoen van gedachte veranderen, reageert Wolff: "Ik heb daarover nagedacht. Ik hoop dat hij daar blijft en ik hoop dat hij succesvol is bij AlphaTauri." Als reservecoureur van Mercedes werd De Vries in 2022 diverse keren ingezet bij andere teams, om zichzelf op die manier in beeld te brengen bij potentiƫle nieuwe werkgevers. De banden met het team uit Brackley zullen volgend jaar echter wel worden verbroken, De Vries is dan namelijk onderdeel van de Red Bull-familie.

Toto Wolff

Desondanks is Wolff nog wel begaan met het lot van de voormalig Mercedes-coureur. Hij hoopt dan ook dat De Vries uiteindelijk zal doorstoten naar Red Bull Racing, met alle gevolgen van dien. "Ik hoop dat hij zo goed is om ooit een Red Bull zitje te halen, want dat verdient hij. En dan nemen we het als sporters, en vechten we het uit", aldus de teambaas van Mercedes.