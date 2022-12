Remy Ramjiawan

Donderdag 29 december 2022 10:21

Het team van Mercedes wist in 2022 slechts één zege te pakken, daar waar het team in de acht jaar ervoor de koningsklasse heeft gedomineerd. Red Bull-teambaas Christian Horner is voor volgend jaar dan ook op zijn hoede voor een opleving van het Duitse team, want het gemis aan prijzen, zal volgens de Brit voor extra motivatie zorgen.

Aan elke dominante periode in de Formule 1 komt een eind. Het is een les die Red Bull Racing in 2014 ook heeft geleerd. De Oostenrijkers waren vanaf 2010 tot en met 2013 het team om te verslaan, waarna Mercedes dat stokje overnam. Het Duitse team wist vervolgens de zeven jaar erna ook te domineren en hoewel het team in 2021 het constructeurskampioenschap wist te pakken, ging de titel voor de coureurs naar Max Verstappen, die daarmee zijn eerste wereldtitel wist bij te schrijven. Het gebrek aan succes van Mercedes in 2022, zal er volgens Horner voor zorgen dat de Duitsers in 2023, extra gemotiveerd zal zijn.

Motivatie

"Absoluut", zo antwoord Horner in gesprek met GPFans op de vraag of Mercedes in 2023 tot op het bot gemotiveerd zal zijn, om terug te slaan. "Het is de eerste keer in acht jaar dat ze geen kampioenschap mee naar huis nemen en dat zal elk lid van dat team pijn doen en dat zal vervolgens voor motivatie zorgen", zo ziet Horner. Red Bull heeft in het begin van het V6-hybride tijdperk in hetzelfde schuitje gezeten en herkent de situatie.

Succes

Niet alleen Mercedes zal gemotiveerd zijn in 2023, hetzelfde geldt voor Red Bull Racing. Het team wist het afgelopen jaar zeventien overwinningen bij te schrijven en nu het team de smaak te pakken heeft, wil het volgend jaar op dezelfde voet doorgaan. "Voor onze jongens, die dit voor het eerst in acht jaar hebben gemaakt. Die hebben nu ook de smaak te pakken en als je dit succes eenmaal hebt geproefd, dan wil je dat niet meer loslaten", aldus Horner.