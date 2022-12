Lars Leeftink

Max Verstappen is van mening dat de nieuwe auto's in 2022 het leuker maken om te racen. Zeker in vergelijking met de vorige auto's, die het vooral vlak achter andere auto's erg lastig hadden.

2022 was het begin van een nieuw tijdperk. Dankzij nieuwe reglementen vanuit de FIA zou het racen spannender moeten worden en teams dichter bij elkaar moeten komen. Het eerste gebeurde, want er waren 30% meer inhaalacties in vergelijking met vorig jaar. Red Bull domineerde met Verstappen en teamgenoot Sergio Perez echter beide kampioenschappen, want het won zeventien van de 22 races in 2022. Met een recordaantal zeges en punten werd Verstappen tweevoudig wereldkampioen.

Auto's 2022

In gesprek met The Race zegt Verstappen dat hij zeer positief is over de nieuwe auto's. De Nederlander zag dat de kwalificatie minder belangrijk was dan voorgaande jaren. "Met deze nieuwe auto's is het heel interessant, want vroeger concentreerde je je echt op de kwalificatie. Je wist namelijk dat het moeilijk was om een auto te passeren. Zelfs als je kwalificatie dit jaar niet geweldig was, kon je nog steeds vechten en anderen passeren. Als we dat vorig jaar hadden, dan hadden we niet zoveel races gewonnen als dit jaar. Dit jaar was de pole leuk, maar het betekende niet altijd dat we de race gingen winnen."

Gewicht

Toch was Verstappen eerder ook al kritisch op de nieuwe auto's die zijn ontstaan dankzij de nieuwe reglementen. Daar waar veel coureurs en teams vooral zullen wijzen naar porpoising, liet Verstappen eerder al weten dat hij niet zo blij is met het gewicht van de auto's. Zeker Red Bull Racing en AlphaTauri hadden last van overgewicht, wat impact had op de snelheid en de balans van de auto. In 2023 komen er in ieder geval nieuwe reglementen om porpoising te verminderen. Of het minimumgewicht omhoog gaat, is afwachten.