Remy Ramjiawan

Woensdag 28 december 2022 10:43

McLaren-CEO Zak Brown vindt dat de FIA er goed aan heeft gedaan om politieke uitspraken in de Formule 1 aan banden te leggen. De Amerikaan stelt dat iedereen vrijheid van meningsuiting heeft, maar vond het wel een beetje uit de hand lopen.

De internationale autosportfederatie kwam onlangs met een aanscherping op politieke uitingen van de coureurs. Vanaf 2023 is het verboden voor coureurs om op eigen houtje een politiek statement te maken binnen de koningsklasse. Toch is het niet helemaal verboden, want met toestemming van de FIA, is het alsnog mogelijk om een statement te maken. Het besluit kan rekenen op veel kritiek, maar de FIA is ervan overtuigd dat de missie van de coureurs hetzelfde is als die van de autobond en verwacht dus geen problemen in de toekomst. Brown kan zich dan ook vinden in de keuze van de FIA, zo vertelt hij bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

'Evenwicht vinden'

"Het is lastig, toch? Want sommige onderwerpen zijn echt goed, sommige zijn controversieel, sommige zijn polariserend. Ik denk dat we in het algemeen een sport willen zijn die goed doet. We moeten daar gewoon een evenwicht in vinden en niet elke start van een race een nieuwe politieke agenda voor iemand laten zijn", zo legt de CEO van McLaren uit. Volgens Brown is het niet gezond dat er elke race een nieuwe boodschap wordt uitgedragen. "Ik denk niet dat dat gezond is, want het kan afbreuk doen aan waar iedereen op heeft afgestemd, namelijk dat ze naar een Grand Prix willen kijken", zegt hij.

OOK INTERESSANT: Belangengroep noemt FIA 'schaamteloos en hypocriet' voor verbod op politieke uitingen

OOK INTERESSANT: FIA reageert op commotie rondom verbod op politieke uitingen

Gedragscode

Daarnaast vindt Brown dat er een plaats en een tijd is voor politieke statements: "Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting. Het liep soms wel uit de hand met zoveel berichtgeving. Deze coureurs kunnen deze dingen in hun eigen tijd doen, dus ik denk dat het binnen het recht van de Formule 1 en de FIA valt om te zeggen 'hier is de gedragscode die we verwachten dat je volgt tijdens een Grand Prix-weekend'. Je bent vrij om te doen wat je wilt van maandag tot en met vrijdag', bij wijze van spreken, maar het is duidelijk dat tijdens een raceweekend de coureurs de meeste camera's op zich gericht hebben."