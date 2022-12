Remy Ramjiawan

Vrijdag 23 december 2022 12:53 - Laatste update: 12:54

Het verbod op politieke en persoonlijke statements van de FIA kan rekenen op forse kritiek van belangengroep Global Athlete. De organisatie die zich inzet voor atleten over de hele wereld spreekt van schande en wijst naar een beperking op de mensenrechten van de coureurs.

De FIA heeft afgelopen week een eind gemaakt aan coureurs die op eigen houtje een politiek statement willen maken. Met een nieuw ingevoerde regel moeten coureurs eerst schriftelijk toestemming vragen, voordat zij een statement mogen maken. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hebben zich vooral de afgelopen jaren laten gelden als het ging om maatschappelijke problemen, in de toekomst is dit dus niet meer mogelijk, zonder goedkeuring van de FIA. Het besluit kon al rekenen op forse kritieken en belangengroep Global Athlete noemt de regel zelfs: schaamteloos hypocriet.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Politieke statements coureurs zonder toestemming FIA vanaf 2023 strafbaar

'De FIA moet zich schamen'

"Zonder atleten bestaat de sport niet. Het is schaamteloos hypocriet om atleten te vertellen dat ze zich bij hun sport moeten houden en zich niet met politiek moeten bemoeien, terwijl de FIA de politiek consequent in hun voordeel gebruikt", zo vertelt Rob Koehler, directeur-generaal van Global Athlete aan RaceFans. Hij ziet het dan ook als een mensenrecht dat wordt geschonden: "Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht en sportregels mogen de mensenrechten niet verdringen. Veel mensen kijken op naar atleten als agenten van verandering. Het voorbeeld van de FIA is dat elk kind, elke jongere en elke volwassene die naar de sport kijkt, moet zwijgen over sociale rechtvaardigheidskwesties. Dat is gewoon verkeerd. De FIA moet zich schamen. Atleten zijn eerst mensen, dan atleten."

OOK INTERESSANT: FIA reageert op commotie rondom verbod op politieke uitingen

'Absurd'

Koehler wijst naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat volgens hem nog altijd boven een sportreglement staat. "In artikel 19 staat: 'Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting; dit recht omvat tevens de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren.' Sportregels mogen dat recht niet kunnen beperken. Wat is het volgende, gaan ze bestuurders hun stemrecht ontnemen? Het is volkomen absurd."