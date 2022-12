Lars Leeftink

Dinsdag 27 december 2022 06:59

Het F1-seizoen 2022 heeft zeker een aantal interessante statistieken opgeleverd. Genoeg reden voor GPFans om een aantal van de allerbeste te verzamelen en ze op een rijtje te zetten.

Max Verstappen was het afgelopen seizoen uiterst dominant met een recordaantal van 15 overwinningen op weg naar een tweede titel op rij, terwijl Red Bull een einde maakte aan een negen jaar durende droogte door het constructeurskampioenschap te winnen. Dit zijn de beste statistieken van de teams die in de top vijf van het klassement bij de constructeurs eindigde.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: In beeld: dit is hoe, waar en met wie de F1-coureurs kerst vieren

McLaren worstelt in nieuw tijdperk

McLaren heeft zich de afgelopen jaren opgewerkt tot een regelmatige kanshebber op punten, met af en toe een podiumplaats. Het team deed dit jaar echter een stap terug door als vijfde te eindigen, Ć©Ć©n plaats en 116 punten slechter dan in 2021.

Moeilijkheden met Ricciardo kosten McLaren

Een belangrijke reden voor het mindere seizoen waren de prestaties van Daniel Ricciardo, want de Australiƫr wist slechts in zeven van de 22 races te scoren. Dat leverde hem het laagste puntenaantal [37] en de laagste plaats in het kampioenschap [11] op sinds zijn Toro Rosso-tijd.

Norris vreemde eend in de bijt

Lando Norris had een veel sterker seizoen dan zijn teamgenoot en eindigde 17 keer in de punten. Met zijn derde plaats tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna op Imola was hij de enige coureur die niet voor een top-3 team reed en een podiumplaats behaalde.

McLaren wordt meester in pitstops

McLaren had nog meer reden om te vieren nadat ze de snelste pitstop van het jaar hadden gemaakt. Een bandenwissel van 1,98 seconden tijdens de Grand Prix van Mexico City was de enige stop onder de twee seconden sinds de invoering van een nieuwe richtlijn om ze om veiligheidsredenen af te remmen tijdens de Grand Prix van Belgiƫ in 2021.

Alpine beste van de rest

Alpine zegevierde in de onofficiĆ«le 'best-of-the-rest'-strijd en eindigde voor het eerst sinds 2018 als vierde in het kampioenschap, met Esteban Ocon en Fernando Alonso respectievelijk achtste en negende in de stand bij de coureurs. De coureurs waren het enige complete duo buiten de top drie teams dat elk een training afsloot op P1 dit seizoen, met Ocon als snelste tijdens VT2 in SĆ£o Paulo en Alonso tijdens VT3 in Montreal.

Alonso treedt in de voetsporen van Schumacher

Alonso's laatste jaar bij het team uit Enstone was op zijn zachtst gezegd bewogen. De 41-jarige Spanjaard noteerde zijn eerste startplaats op de eerste rij in meer dan tien jaar tijdens de Grand Prix van Canada, werd de oudste leider in een race sinds Michael Schumacher [in 2011] in Suzuka en pakte bijna pole in Australiƫ. Het grote dieptepunt was natuurlijk de onbetrouwbaarheid van de auto aan zijn kant van de garage. Alonso had zes DNF's in 2022, waarvan vier in de laatste zeven ronden van het seizoen.

Ocon in de lift

Ocon beweerde dat 2022 zijn sterkste seizoen was, en de statistieken ondersteunen dat. De Franse coureur eindigde op een gedeelde achtste plaats in het kampioenschap met 92 punten, het meeste dat hij ooit in Ć©Ć©n seizoen heeft verzameld.

Verborgen succes Mercedes in slecht jaar

Mercedes eindigde in 2022 als derde in de stand bij de constructeurs met 515 punten, de laagste positie van het team sinds 2012. Het was de eerste keer in het turbo-hybride tijdperk dat het niet minstens Ć©Ć©n kampioenschap won. Desondanks eindigden de Silver Arrows het jaar als het enige team dat in elk van de 22 races punten scoorde.

Mercedes nadert Ferrari-record

George Russells verbluffende pole lap in Hongarije en zijn eerste zege in BraziliĆ« zorgden ervoor dat Mercedes zowel op zaterdag als op zondag minstens Ć©Ć©n keer aan de leiding kwam. Dit was het elfde opeenvolgende seizoen dat het team dit heeft bereikt, met alleen McLaren [13] en Ferrari [20] die dit langer vol konden houden. Het meest succesvolle weekend van Mercedes in 2022 was tijdens de Grand Prix van SĆ£o Paulo, waar het team Ć©Ć©n-tweetje in de kwalificatie omzette in het eerste Ć©Ć©n-tweetje sinds 2020. De Zilverpijlen verzamelden dat weekend ook 58 punten, het op Ć©Ć©n na beste in de geschiedenis van de Formule 1, naast het totaal van Red Bull in Imola dit jaar.

Hamilton kent F1-dieptepunt

Hamilton had in elk van zijn eerste vijftien jaar in de Formule 1 minstens Ć©Ć©n race gewonnen en minstens Ć©Ć©n pole position gescoord. Maar daar kwam dit jaar een einde aan. De zevenvoudig kampioen werd ook in het eindklassement verslagen door Russell, die voor slechts de derde keer in zijn F1-carriĆØre van een teamgenoot verloor.

Hamilton bovenaan Britse hitlijsten

Hamilton werd tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten de Britse coureur met de meeste starts in een Grand Prix in de geschiedenis van de Formule 1. Op het moment van schrijven heeft hij 310 starts op zijn naam staan.

Heropleving Ferrari begint

Ferrari had 39 punten voorsprong op Mercedes na de eerste drie races, maar eindigde de campagne met 205 punten achterstand op Red Bull. Ondanks het uitblijven van succes in beide kampioenschappen, maakten vier overwinningen en 20 podiumplaatsen het seizoen Ferrari's sterkste sinds 2018.

Ferrari koningen van de kwalificatie

Ferrari had misschien niet altijd het tempo om te concurreren met Red Bull op zondag, maar op de zaterdag was het compleet anders. Het Italiaanse team registreerde 12 pole positions registreerde, een gezamenlijk record voor de Ferrari, naast het seizoen 2004. Met Kevin Magnussen's verrassende pole in Braziliƫ meegerekend, was het de eerste keer dat auto's met Ferrari-motoren bij dertien races in ƩƩn jaar pole position noteerde. Leclerc stond het vaakst op pole position en startte negen keer vooraan, twee keer meer dan zijn vorige record uit 2019. Maar de Monegask slaagde er op zondag vaak niet in om zijn positie om te zetten in een raceoverwinning.

Leclerc beƫindigt Ferrari's droogte

Leclerc's succes tijdens de seizoensopening van de Grand Prix van Bahrein maakte een einde aan de op Ć©Ć©n na langste droogte van Ferrari in de geschiedenis van de Formule 1. De vorige overwinning kwam twee jaar en vijf maanden [910 dagen] eerder tijdens de Grand Prix van Singapore. Toch was het al een keer erger voor Ferrari, met Ferrari dat 1.400 dagen moest wachten na de zege tijdens de Spaanse Grand Prix van 1990. Het was pas weer tijdens de Duitse Grand Prix van 1994 dat Ferrari een race won.

Sainz herhaalt Maldonado's succes

Carlos Sainz werd in 2022 de eerste coureur die zijn eerste F1-pole wist om te zetten in zijn eerste Grand Prix-overwinning met zijn succes op Silverstone. De 28-jarige coureur was de eerste sinds Pastor Maldonado tijdens de Grand Prix van Spanje in 2012 die dit voor elkaar kreeg. Nadat de Spanjaard in 2021 meer ronden aflegde dan enige andere coureur [1294 - 99,77 procent] door in elke race over de streep te komen, was het dit seizoen compleet anders. Sainz reed 1033 ronden [79,83 procent] en viel zes keer uit.

Red Bull op bekend terrein

Red Bull keerde terug naar het vertrouwde niveau van dominantie dat het voor het laatst had in 2010 tot en met 2013. Het team won 17 van de 22 races in 2022, een aantal dat net niet de ongelooflijke prestatie van Mercedes van 2016 (19 overwinningen uit 21 races) evenaarde. Verstappen en Sergio PĆ©rez scoorden samen 28 podiumplaatsen, een nieuw persoonlijk record voor het team uit Milton Keynes. Het vorige record stond op 27 in 2011. Hoewel hij zijn teamgenoot niet kon evenaren, was Perez zijn aantal van elf groter dan dat van zijn vorige zes jaar samen.

Red Bull verpulvert Williams-record

Red Bull beleefde dit jaar een opmerkelijke periode waarin een van zijn rijders in negentien opeenvolgende races, van Saudi-Arabiƫ tot Mexico, in de top twee eindigde. Dit overtrof het vorige record van zestien dat gedeeld werd door Williams [1993-94] en Mercedes [2014-15]. Het team scoorde 759 punten in 22 races [109 meer dan het vorige record uit 2011] en kwam op korte afstand van het algemene record van 765, een mijlpaal die Mercedes in 2016 bereikte.

Verstappen erg sterk

Verstappen was dit jaar verreweg het meest dominant, met een recordaantal van 15 overwinningen voor de Nederlander. Terwijl hij ook zeven pole positions scoorde, vestigde hij ook een record door vanaf zeven verschillende gridplaatsen te winnen. Ondanks zijn prestaties stond hij Ć©Ć©n keer minder op het podium dan in 2021.

Succes Verstappen overtreft Ferrari-decennium van pijn

Tot slot misschien wel de meest verbluffende statistiek: Verstappen heeft de afgelopen twee seizoenen 25 races gewonnen. Ter vergelijking: Ferrari stond de afgelopen tien jaar slechts 23 keer op het podium.

Sundaram Ramaswami -Twitter/Instagram - @f1statsguru