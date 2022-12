Remy Ramjiawan

Als het aan Bernie Ecclestone ligt, dan geven de FIA en de FOM binnenkort groen licht voor de inschrijving van het Formule 1-team van Michael Andretti. De voormalig eigenaar verwacht dat de sport een boost in de Verenigde Staten zou krijgen, als het team wordt toegelaten.

Andretti is al een tijdje bezig om een ingang in de koningsklasse te vinden. In eerste instantie kreeg de Amerikaan nul op het rekest van de FIA, die destijds stelde dat het nog geen nieuw team aan het overwegen was. Inmiddels ziet het speelveld er iets anders uit en zou Andretti de financiering voor het team al rond hebben, daarnaast heeft het team de beoogde coureurs ook al in het vizier. Volgens oud-kampioen Mario Andretti zouden Colton Herta en Fernando Alonso in beeld zijn.

Meerwaarde Andretti

De Formule 1 heeft de laatste jaren een sprintje getrokken als het gaat om de populariteit in de Verenigde Staten. Volgens Ecclestone kan het team van Andretti daaraan bijdragen, zo vertelt hij bij Blick: ""De naam Andretti zou heel goed zijn voor de sport, die zich nu meer en meer verspreidt in Amerika." De sport heeft met Haas al een Amerikaans team in de Formule 1 zitten, maar Andretti is toch van een andere orde.

Michael Andretti

Concurrentie

Niet alleen de terughoudendheid van de FIA en de FOM zouden volgens de Brit een probleem zijn, ook de andere teams staan niet te springen. "Veel teams zijn gewoon bang dat ze de miljardentaart zouden moeten delen met een elfde team. Maar volgens de letter van de wet, verdienen alleen de tien beste teams iets. Wat is dan het probleem? Er zou toch niets veranderen tot ongeveer twee jaar na de intrede", aldus de voormalig eigenaar van de Formule 1.