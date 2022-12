FIA lanceert censuur op politieke statements, Verstappen krijgt hilarisch Leclerc-cadeau | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 20 december 2022 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ook in de winterstop valt er in de Formule 1 natuurlijk genoeg te beleven, zo bracht de FIA op deze dinsdag namelijk een opmerkelijke maatregel naar buiten. Het motorsportorgaan heeft besloten om een soort censuur op te leggen richting coureurs als het gaat om politieke statements. Er mogen door de coureurs geen acties meer gedaan worden zonder dat de FIA daar toestemming voor geeft. Ook zagen we hoe Max Verstappen een uniek kerstpresentje kreeg van Charles Leclerc.

Politieke statements coureurs zonder toestemming FIA vanaf 2023 strafbaar

De FIA heeft ingegrepen en in de reglementen wat aanpassingen gedaan zodat het individuele politieke statements van coureurs of teams aan kan pakken en bestraffen. Het autosportorgaan grijpt hiermee in nadat het aantal statements de afgelopen jaren behoorlijk toe aan het nemen was. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen krijgt kopie F1 2022 van Leclerc met Monegask op de cover

Max Verstappen en de andere F1-coureurs zijn momenteel bezig met hun winterstop en gaan net zoals de fans komend weekend de feestdagen vieren. De coureurs namen in Abu Dhabi afscheid van elkaar door elkaar cadeaus te geven. Verstappen ontving een bijzonder cadeau van concurrent Charles Leclerc. Hele artikel lezen? Klik hier

Red Bull over gesprekken met Honda: "Het is een gespannen situatie"

Helmut Marko heeft de 'gespannen situatie' met Honda richting een potentiële samenwerking vanaf 2026 besproken. Volgens de Oostenrijker, adviseur bij Red Bull Racing, maakt Red Bull Powertrains de situatie lastig. Tegenover Auto, Motor und Sport spreekt Marko zich uit over de situatie omtrent Honda. Hele artikel lezen? Klik hier

Vettel onder de indruk van Verstappen: "Heel erg zeldzaam"

Sebastian Vettel kijkt van buitenaf toe hoe Red Bull Racing als vanouds de Formule 1 domineert. Volgens Vettel heeft het team met Max Verstappen een 'zeldzame' coureur in huis. Vettel weet hoe het voelt om te domineren. Tussen 2010 en 2013 werd hij bij Red Bull vier keer achter elkaar kampioen bij zowel de coureurs als de constructeurs. Daarna vetrok hij aan het begin van een nieuw tijdperk in F1 naar Ferrari, voordat hij naar Aston Martin ging om daar zijn carrière af te sluiten. Hele artikel lezen? Klik hier

Hoe ziet het liefdesleven van Lewis Hamilton eruit?

Lewis Hamilton kan toch wel zeker als de grootste superster van de Formule 1 worden gezien. De Britse coureur is zowel op als naast de baan enorm geliefd en toont zijn gezicht niet alleen in de racewereld. Toch lijkt het erop dat de zevenvoudig wereldkampioen al lange tijd geen romantiek in zijn leven heeft in de vorm van een vriendin, ondanks zijn hevige kinderwens. Hoe ziet zijn liefdesleven er door de jaren heen uit en waarom heeft hij geen vriendin? Hele artikel lezen? Klik hier