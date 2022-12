Lars Leeftink

Dinsdag 20 december 2022

Sebastian Vettel kijkt van buitenaf toe hoe Red Bull Racing als vanouds de Formule 1 domineert. Volgens Vettel heeft het team met Max Verstappen een 'zeldzame' coureur in huis.

Vettel weet hoe het voelt om te domineren. Tussen 2010 en 2013 werd hij bij Red Bull vier keer achter elkaar kampioen bij zowel de coureurs als de constructeurs. Daarna vetrok hij aan het begin van een nieuw tijdperk in F1 naar Ferrari, voordat hij naar Aston Martin ging om daar zijn carrière af te sluiten. Ondertussen won Verstappen in 2021 en 2022 het kampioenschap en was Red Bull in 2022 voor het eerst sinds 2013 weer kampioen bij de constructeurs.

Verstappen

In gesprek met Servus TV zegt Vettel dat ook hij duels met Verstappen heeft gehad, maar zijn vooruitgang niet kan ontkennen. "We hebben over de afgelopen jaren voldoende gevochten op de baan. Je zag dat Max een beetje roekeloos was, maar dat was oké. Maar het is heel erg zeldzaam dat iemand binnenkomt op zulke jonge leeftijd en zo'n gevoel heeft voor de auto. Je kan het in verschillende acties zien dat hij dingen weet waar je zelf pas achter komt als je al even over de baan rijdt of zelfs pas na de race. Je ziet het in zijn inhaalacties dat hij het ontzettend goed kan inschatten, terwijl anderen nog een aantal ronden moeten aftasten en het dan pas proberen. Dat je het op een dergelijk moment direct kan zien, is natuurlijk een beetje op goed geluk, maar wel een ongelooflijk talent."

Red Bull

Vettel was zelf tussen 2010 en 2013 onderdeel van een dominante periode van Red Bull, maar ziet nu dat Red Bull dat niveau weer wee te bereiken met Verstappen. "Ze hebben echt iets ongelooflijks neergezet. Ferrari heeft zichzelf natuurlijk ook enigszins in de voet geschoten, maar de Italiaanse renstal heeft vooral van een ijzersterk Red Bull verloren. Dat kan je echt niet genoeg onderstrepen. Je kan ze alleen maar feliciteren, want de prestaties waren echt fenomenaal."