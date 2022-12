Lars Leeftink

Dinsdag 20 december 2022 13:43 - Laatste update: 13:44

Helmut Marko heeft de 'gespannen situatie' met Honda richting een potentiële samenwerking vanaf 2026 besproken. Volgens de Oostenrijker, adviseur bij Red Bull Racing, maakt Red Bull Powertrains de situatie lastig.

Tegenover Auto, Motor und Sport spreekt Marko zich uit over de situatie omtrent Honda. "Het is een gespannen situatie met een hoop geschiedenis. Toen Honda twee jaar geleden aankondigde dat ze zouden stoppen, zouden we in eerste instantie niets hebben gekregen. Honda wilde zelfs de bestaande motor niet leveren. We konden dat geleidelijk omtoveren naar de samenwerking zoals we die vandaag de dag kennen. Tegelijkertijd hebben we om onze toekomst gewaarborgd door onze eigen motorenfabriek op te zetten."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko onthult: "RB18 was begin 2022 bijna 20 kilo te zwaar"

2026

Red Bull is dus volop bezig met het opzetten van Red Bull Powertrains voor 2026, zodat het zelf motoren kan maken en leverancier kan worden. Hierdoor werden de gesprekken met Honda lastiger, aangezien de rol van Honda daardoor onduidelijk en onzeker werd. Marko: "Toen besloten moest worden wie wat zou doen vanaf 2026, werd het moeilijk. Het was de bedoeling dat Honda alleen het elektrische gedeelte zou doen, maar laten we kijken wat er gebeurd. Er wordt binnenkort een beslissing genomen.”

AlphaTauri

Wat Marko in ieder geval zeker weet, is dat AlphaTauri voor Honda geen optie is. De Oostenrijker denkt dat Honda dit niet als een optie ziet mocht er voor 2026 geen deal zijn met Red Bull over een samenwerking. "Wanneer Honda terugkomt, hebben ze een topteam nodig. Dat kan AlphaTauri niet zijn. Als ik rondvraag, wil elke motorenfabrikant, van Audi tot Renault, een tweede team. Er is niet veel over voor Honda."