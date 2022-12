Lars Leeftink

Helmut Marko heeft onthuld hoeveel kilo de RB18 van Max Verstappen en Sergio Pérez begin 2022 te zwaar was. Gedurende het seizoen is dit minder geworden, maar dat de auto last had van overgewicht was al langer duidelijk. Nu is ook bekend hoeveel kilo 'te veel' is en hoeveel tijdverlies dit heeft opgeleverd.

Niet alleen de auto van Red Bull, maar ook de auto's van de rest van het veld hadden last van overgewicht. Toch was de situatie bij Red Bull en AlphaTauri aan het begin van 2022 extreem. Gedurende het seizoen bracht het team updates om het gewicht te verminderen, maar het overgewicht bleef. Marko en Red Bull bleven dit ook zeggen, maar zeiden nooit met hoeveel kilo het team boven het minimumgewicht zat en hoeveel tijd ze daarmee verloren. Nu het seizoen afgelopen is, geven ze openheid van zaken.

Bij het programma Sport und Talk van ServusTV, geciteerd door Motorsport.com, vertelt Marko met hoeveel overgewicht de RB18 aan het seizoen is begonnen. "We zijn met behoorlijk wat overgewicht het seizoen ingegaan. Nou ja, Max zelf natuurlijk niet, maar de auto wel. Wat je moet weten: tien kilo overgewicht staat gelijk aan drie tienden verliezen per ronde. Onze auto was bijna twintig kilo te zwaar. Intern wisten we dus dat we een ongelooflijke reserve achter de hand hadden, dat er heel veel marge was om te verbeteren. Als je in de windtunnel iets probeert, dan is dat ook echt proberen en heb je geen garantie dat iets werkt. Maar wij wisten gewoon dat we vijf tienden konden winnen als we het gewicht zouden verminderen."

Gedurende het seizoen werd de RB18 lichter en werd de auto sneller, aldus Marko. "Doordat de auto lichter werd, is die beter bij de rijstijl van Max gaan passen. Hij wil een scherpe voorkant en lichte overstuur. Niet veel coureurs kunnen daarmee rijden, maar voor Max is dat het optimale. We wisten: als we hem qua handling een goede auto geven, dan kan hij de concurrentie overvleugelen. Dat verklaart ook waarom de meest overtuigende races van Max kwamen. We hebben bijna geen één-tweetjes gescoord. Sergio heeft natuurlijk wel twee zeges gepakt, maar doordat de auto gaandeweg anders aanvoelde, is de combinatie auto-coureur [bij Verstappen] enorm sterk geworden. Met de strategie hebben we het volgens mij ook bijna elke race, of nou, eigenlijk gewoon elke race goed gedaan. Na Australië hebben we ook geen technische uitvalbeurten meer gehad, waardoor alles goed viel."