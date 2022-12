Redactie

Lewis Hamilton kan toch wel zeker als de grootste superster van de Formule 1 worden gezien. De Britse coureur is zowel op als naast de baan enorm geliefd en toont zijn gezicht niet alleen in de racewereld. Toch lijkt het erop dat de zevenvoudig wereldkampioen al lange tijd geen romantiek in zijn leven heeft in de vorm van een vriendin, ondanks zijn hevige kinderwens. Hoe ziet zijn liefdesleven er door de jaren heen uit en waarom heeft hij geen vriendin?

Hamilton tikt inmiddels de leeftijd van 37 jaar aan en daar waar collega's als Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Sebastian Vettel al één of meerdere kinderen hebben, is dat voor de zevenvoudig wereldkampioen nog altijd niet het geval. Sterker nog, de Britse coureur heeft niet eens een vriendin aan zijn zijde. Hamilton wordt over het algemeen op heel veel plekken in de wereld gezien als grote superster. Niet alleen in de racewereld is hij één van de populairste figuren van de paddock, ook daarbuiten wordt de Mercedes-coureur gezien als grote ster. Zo is hij regelmatig tijdens grote mode-evenementen aanwezig en heeft hij ook warme banden met prominente personen uit de Hollywood-wereld, denk maar bijvoorbeeld aan zijn goede vriendschap met Brad Pitt.

Hamilton en Scherzinger

Kijkende naar de tijd die hij weet vrij te maken voor dergelijke uitstapjes, zou je zeggen dat hij ook wel de tijd zou moeten vinden voor een leuke vriendin aan zijn zijde. Toch is het alweer even geleden dat hij officieel met een vaste wederhelft door het leven ging. De 103-voudig Grand Prix-winnaar had namelijk van november 2007 tot en met februari 2015 een soort knipperlichtrelatie met The Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger. Tijdens de vroege dagen van Hamilton in de Formule 1 was de Amerikaanse schone met enige regelmaat in de paddock te zien om Hamilton aan te moedigen. De twee leken dan ook voorbestemd voor elkaar en Hamilton zou zelfs een huwelijksaanzoek hebben gedaan. Uiteindelijk bleek het toch niet zo mooi te zijn en ging het tweetal uit elkaar.

Heeft Hamilton meerdere relaties gehad?

Sinds Hamilton niet meer met Scherzinger is, lijkt het op liefdesgebied allemaal een stuk minder voor de wind te gaan met de 37-jarige coureur, al zal hij vermoedelijk niet om vrouwelijk schoon verlegen zitten. Door de jaren heen werd Hamilton echter met verschillende (bekende) namen gelinkt als het ging over het hebben van een relatie. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt het volgens het lijstje graag op zangeressen gemunt te hebben. Zo zou hij enige tijd met Rihanna gegaan zijn, voordat hij volgens de geruchten samen met Rita Ora was. De zangeres, bekend van nummers als Hot Right Now en Black Widow, was als één van Hamilton's gasten aanwezig tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2016, maar een officiële relatie werd nooit bevestigd.

Richting het 2019-seizoen werd Hamilton meermaals gespot met de Duitse Jasmine Sanders. Het tweetal werd onder meer samen gezien tijdens de Paris Fashion Week en al snel werd de conclusie getrokken dat zij wel eens serieus aan het daten konden zijn. Hamilton was niet gediend van alle speculatie en besloot op zijn Instagram uit te halen naar de sensatiemakers. "Het is een trieste wereld wanneer een man geen vrouwelijke collega's of vrienden kan hebben, wanneer de media er meteen iets van maakt dat het niet is. Al deze jaren hebben jullie geprobeerd om mijn naam in diskrediet te brengen. Ik ben er nog steeds en blijft opstijgen", schreef hij onder meer op zijn pagina.

Heeft Hamilton een relatie met Angela Cullen?

Over vrouwelijke collega's gesproken: hoe zit het met Angela Cullen? Hamilton en zijn blonde fysiotherapeut zijn over het algemeen onlosmakelijk aan elkaar verboden in en rondom de paddock en op basis van sommige beelden wordt er af en toe gesuggereerd dat het tweetal meer is dan slechts vrienden. Toch is daar volgens het tweetal zelf echter niks van waar, al brengen ze soms naast het circuit samen ook wel eens de nodige tijd door. De vriendschap van het tweetal gaat zelfs zo ver, dat ze beide een matchende tattoo op hun lichaam hebben getatoeëerd. Hamilton en Cullen zouden samen namelijk het Engelse woord 'Loyalty' aan de binnenkant van hun polsen hebben laten zetten.

Waarom heeft Hamilton geen vriendin?

Maar hoe zit het dan toch in hemelsnaam met het liefdesleven van de zevenvoudig wereldkampioen en waarom heeft hij geen [openlijke] relatie? Hamilton zelf heeft ooit tegenover The Times toegegeven dat zijn liefdesleven simpelweg 'niet bestaat'. "Ik ben een workaholic. Ik heb er simpelweg gewoon geen tijd voor. Wanneer je zoveel reist als dat ik doe, is het lastig om een relatie te onderhouden. Ik heb nu de gedachte dat ik dat niet ga doen totdat ik gestopt ben met racen en niet maar aan één ding hoef te denken", legt Hamilton uit. Toch hoopt hij graag nog eens een gezin te beginnen. "Ik wil graag kinderen, maar ik wil er wel voor ze zijn. Ik wil een goede en aanwezige vader zijn. Natuurlijk sta ik er wel voor open als er iemand speciaals langskomt." Papa en mama Hamilton lijken dus toch nog even te moeten wachten tot ze opa en oma worden door de Mercedes-coureur.