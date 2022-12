Ian Parkes & Lars Leeftink

Dinsdag 20 december 2022 16:41 - Laatste update: 16:42

Tweevoudig F1-kampioen Max Verstappen is van mening dat het "onmogelijk" is om Cristiano Ronaldo en Lionel Messi te scheiden in de discussie over wie de beste voetballer aller tijden is.

Paris Saint-Germain-speler Messi loodste Argentinië afgelopen weekend naar de wereldtitel na een spannende WK-finale tegen Frankrijk in Qatar. Messi en Portugal-ster Ronaldo worden gezien als de beste in hun sport, en hoewel het debat altijd woedt, heeft Messi's prestatie met Argentinië - in combinatie met de recente capriolen van zijn rivaal - hem voor veel mensen definitief op de eerste plek gezet. Hoe denkt Verstappen, een groot voetbalfan, hierover?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc verwacht driestrijd in 2023: "Mercedes zal er volgend jaar zeker staan"

Verstappen

In een gesprek met Viaplay voorafgaand aan de overwinning van Argentinië gaf Verstappen, die dit jaar zijn tweede F1-titel veiligstelde, zijn mening over de kwestie. "Ze zijn heel verschillend, dus ik kan niet kiezen. Ik vind het onmogelijk om te kiezen omdat ik denk dat Messi meer talent heeft dan Cristiano, maar Cristiano is gewoon blijven werken en ongelooflijk fit. Ik meen het: wat hij doet op zijn leeftijd is ongelooflijk, maar zo kun je ook heel, heel goed worden."

Prijs

Messi's overwinning afgelopen weekend heeft ertoe geleid dat hij de BBC World Sport Star of the Year-award heeft gewonnen en daarmee Verstappen verslaat. Het is het tweede jaar dat de Nederlander de onderscheiding misloopt ondanks zijn prestaties in de Formule 1, nadat hij vorig seizoen werd verslagen door jockey Rachael Blackmore. Slechts twee F1-coureurs hebben de prijs tot nu toe gewonnen: Niki Lauda in 1997 en Sebastian Vettel in 2013.