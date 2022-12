Lars Leeftink

Dinsdag 20 december 2022 15:17 - Laatste update: 15:18

Charles Leclerc kijkt in 2023 niet alleen naar tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen, maar ook naar een ander team dat zich in 2022 steeds vaker vooraan begon te melden: Mercedes.

Leclerc begon in 2022 fantastisch aan het seizoen door twee van de eerste drie races te winnen. Omdat Verstappen tijdens twee van die drie races uitviel, had de Monegask al snel een voorsprong van 46 punten opgebouwd. Een grote voorsprong. Dit gat zou echter in de weken daarna als sneeuw voor de zon verdwijnen. Leclerc moest uiteindelijk genoegen nemen met P2, nog net voor Sergio Perez maar ruim achter Verstappen.

Concurrentie

In gesprek met Auto Motor und Sport vertelt Leclerc over zijn verwachtingen richting 2023. "Ik denk dat Mercedes in de strijd zal zijn. Ik heb nog geen tekenen gezien dat er verder een ander team naar de top komt. Maar Mercedes zal er volgend jaar zeker staan met een hele sterke auto. We hebben gezien hoeveel ze verbeterden van de eerste tot de laatste race afgelopen jaar. Ik denk dat ze begrepen hebben wat ze verkeerd deden, en dat is meestal een teken dat het beter gaat. Dus hopelijk wordt het volgend jaar een strijd met drie teams."

2023

2022 werd niet helemaal waarop Leclerc gehoopt had, maar richting 2023 heeft de Monegask veel vertrouwen. "Ik heb er vertrouwen in omdat we veel in de simulator werken. We hebben vorig jaar enorm hard gewerkt om te begrijpen waar de zwakke punten van deze auto liggen, zodat we ons voor volgend jaar kunnen verbeteren. Ik denk ook dat we na het 2021-seizoen, waarin we heel goed hebben gewerkt en ons hebben teruggevochten na het moeilijke 2020-seizoen, in de goede richting en op de juiste manier hebben gewerkt. Dit geeft me vertrouwen dat we voor 2023 een competitieve auto zullen hebben."