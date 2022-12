Jan Bolscher

Maandag 12 december 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het inschrijfgeld voor het Formule 1-seizoen van 2023. Vanwege het zeer succesvolle jaar van Red Bull Racing moet de Oostenrijkse formatie een enorm bedrag aan de FIA overmaken volgend jaar weer mee te doen. Max Verstappen heeft voor lachende gezichten gezorgd met een spraakmakende outfit, Williams bracht groot nieuws naar buiten en Honda heeft de geruchten over een terugkeer in de Formule 1 gevoed. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull Racing moet ruim 6 miljoen dollar aan inschrijfgeld aftikken

Red Bull Racing moet maar liefst 6.2 miljoen dollar (5,8 miljoen euro) aan inschrijfgeld betalen voor het Formule 1-seizoen van 2023. In de koningsklasse is het inschrijfgeld afhankelijk van het aantal punten dat een team in het voorgaande seizoen bij elkaar heeft gereden in het constructeurskampioenschap. Naast een standaard bedrag dat iedere formatie moet overmaken, volgt er een afgesproken bedrag per punt. Red Bull Racing reed afgelopen seizoen maar liefst 759 punten bij elkaar en moet daarmee bij uitstek het grootste bedrag naar de FIA overmaken. Het inschrijfgeld per team checken? Klik hier.

Williams kondigt vertrek teambaas en technisch directeur aan

Het team van Williams heeft vandaag aangekondigd dat zowel teambaas Jost Capito als technisch directeur François-Xavier Demaison bij de Britse formatie vertrekken. Men hoopt op korte termijn hun opvolgers aan te kondigen. "Het was een groot privilege om Williams Racing te mogen leiden voor de afgelopen twee seizoenen en om de fundering te leggen voor de grote ommekeer van dit fantastische team", vertelde Capito onder andere. "Ik kijk er naar uit om naar het team te blijven kijken terwijl het haar pad naar toekomstige successen blijft volgen." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Honda voedt geruchten over terugkeer

De kans dat Honda officieel terugkeert in de Formule 1 is vandaag een heel stuk groter geworden. De Japanse motorfabrikant heeft zich officieel bij de FIA ingeschreven als motorfabrikant vanaf 2026. Daarmee zou een hernieuwde samenwerking tussen Red Bull Racing en de Japanners weer tot de mogelijkheden behoren. Koji Watanabe, president bij Honda Racing, bevestigde het nieuws tijdens de 2023 Honda Motor Sports Activity Plan Presentation: "Het feit dat elektrisch rijden ook gepromoot wordt, sluit aan bij de gedachten van Honda. Als racebedrijf hebben we ons als ontwikkelaar geregistreerd om ons onderzoek op racen door te zetten." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen verschijnt als 'Minion' op het podium tijdens Red Bull-feest

Max Verstappen heeft voor hard gelach gezorgd met zijn verschijning op het podium tijdens het feest van Red Bull Racing. De tweevoudig wereldkampioen droeg een enigszins opvallende outfit toen hij op het podium verscheen. Red Bull Racing organiseerde de feestelijke dag vol festiviteiten om het succesvolle seizoen in de Formule 1 te vieren. Verschillende bekende koppen waren hierbij aanwezig, al stond voornamelijk Verstappen om meerdere redenen in de schijnwerpers. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

'Marko overweegt vroegtijdig pensioen'

Het is alweer een aantal weken geleden dat Red Bull-topman Dietrich Mateschitz op 78-jarige leeftijd kwam te overlijden. Red Bull Racing moest zodoende op zoek naar iemand die de taken van Mateschitz over zou nemen, en stelde daar drie mensen vooraan. Oliver Mintzlaff zou hierbij op sportief gebied de voorste man worden, maar naar verluidt is de relatie tussen Mintzlaff en Red Bull-adviseur Helmut Marko verre van goed. Volgens het Japanse Auto Sport zit het de Oostenrijker niet lekker en zou hij zelfs zijn toekomst bij het team aan het heroverwegen zijn. Het hele verhaal lezen? Klik hier.