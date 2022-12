Redactie

Maandag 12 december 2022 19:44

Max Verstappen heeft voor hard gelach gezorgd met zijn verschijning op het podium tijdens het feest van Red Bull afgelopen weekend. De tweevoudig wereldkampioen droeg een enigszins opvallende outfit.

Ondanks dat Sergio Pérez in Abu Dhabi nipt naast de tweede plaats in het kampioenschap greep, heeft Red Bull Racing een zeer succesvol jaar achter de rug. Het kampioenschap werd zowel bij de coureurs als constructeurs binnengesleept en in totaal werden er 17 overwinningen en 26 podiumplaatsen geboekt. In zijn jacht op zijn tweede achtereenvolgende wereldtitel heeft Max Verstappen daarnaast het record voor meeste Formule 1-overwinningen in één seizoen verbroken door 15 keer als eerste over de streep te komen.

Red Bull-feest

Om het meest succesvolle jaar uit de geschiedenis van het team te vieren organiseerde Red Bull Racing afgelopen zaterdag een evenement in Milton Keynes, waar de fabriek van het team staat. Hierbij werden verschillende show runs verreden en waren er tal van bekende koppen aanwezig. Zo ook Verstappen zelf. Naast dat hij een demo run verreed waarbij zijn RB7 vlam vatte, verscheen hij ook in een opmerkelijke outfit op het podium. Op het internet werd de Nederlander dan ook al snel een 'Minion' genoemd vanwege zijn gele pakkie.