Jan Bolscher

Maandag 12 december 2022 17:38 - Laatste update: 18:03

Het team van Williams heeft zojuist aangekondigd dat zowel teambaas Jost Capito als technisch directeur François-Xavier Demaison bij de Britse formatie vertrekken. Men hoopt op korte termijn hun opvolgers aan te kondigen.

Capito beklede de afgelopen twee jaar de rol van teambaas binnen Williams, Demaison voegde zich in 2021 bij het team. Allebei gaan ze nu echter hun eigen weg. "Het was een groot privilege om Williams Racing te mogen leiden voor de afgelopen twee seizoenen en om de fundering te leggen voor de grote ommekeer van dit fantastische team", zo wordt Capito geciteerd. "Ik kijk er naar uit om naar het team te blijven kijken terwijl het haar pad naar toekomstige successen blijft volgen."

Nieuw leven inblazen

Matthew Savage, voorzitter van Dorilton Capital komt ook aan het woord in het persbericht: "We willen Jost bedanken voor zijn harde werk en toewijding terwijl we beginnen aan een groot transformatieproces om aan de reis te beginnen om Williams Racing nieuw leven in te blazen. We zijn dankbaar dat Jost zijn geplande pensioen heeft uitgesteld om deze uitdaging aan te gaan en nu zal hij de teugels doorgeven voor het volgende deel van dit proces. We willen ook François-Xavier bedanken voor zijn bijdrage en we wensen hem het beste voor de toekomst nu hij verder gaat."