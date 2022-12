Kimberley Hoefnagel

Daniel Ricciardo heeft te doen met Oscar Piastri en de manier waarop er met zijn promotie richting de Formule 1 is gegaan. De Australiër stelt dat hij destijds weliswaar veel met zijn eigen carrière bezig was, maar dat hij tegelijk ook meeleefde met zijn landgenoot.

Aankomend seizoen maakt Piastri zijn officiële racedebuut in de koningsklasse. Aan de overstap van de jonge Australiër ging een dramatische periode vooraf, waar zowel Alpine als McLaren bij betrokken waren. Toen Fernando Alonso aankondigde dat hij naar Aston Martin zou vertrekken, werd Piastri aangekondigd als zijn opvolger bij Alpine. De Australiër maakte een dag later echter bekend dat hij geen contract getekend had bij de Franse renstal, maar bleek wel een contract bij McLaren getekend te hebben. Alleen het laatstgenoemde contract was volgens het Contract Recognition Board rechtsgeldig.

De situatie zorgde voor een hoop negativiteit rondom Piastri, iets wat ook Ricciardo opviel. "Ik had met hem te doen", vertelt Ricciardo bij de In the Fast Lane podcast. "Begrijp me niet verkeerd, op een bepaalde manier ging mijn carrière de foute kant op. Dus ik was zeker heel erg met mezelf bezig en probeerde erachter te komen wat ik in vredesnaam ging doen. Maar tegelijkertijd was ik me bewust van enkele opmerkingen die naar hem gemaakt werden… Ik voelde om een ​​paar redenen met hem mee."

Piastri niet het probleem

"Dit zou het grootste moment van je leven moeten zijn, de overstap naar de Formule 1 maken", vervolgt de Australiër. "Het is een droom die uitkomt en als je er niet echt van kunt genieten of het kunt vieren, dan is dat een beetje jammer. Het is gewoon hoe alles liep. Hij zat in die situatie, maar het is niet zo dat hij de situatie gecreëerd heeft. Het was gewoon een optelsom van alle dingen die gebeurden", besluit hij.